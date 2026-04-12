Elektrikli araçlar 2040’da Çin’e hakim olacak

“SAF ELEKTRİKLİ SİSTEMLER ÇOK DAHA VERİMLİ”

Ouyang Minggao, bu dönüşümün arkasındaki temel nedenin verimlilik avantajı olduğunu vurguluyor. Ona göre saf elektrikli araçlar, yeşil elektriğin kullanımında en etkili seçeneklerden biri.

Profesörün verdiği karşılaştırma oldukça çarpıcı. Saf elektrikli sistemler Hidrojen yakıt hücreli araçlara göre yaklaşık iki kat, Sentetik yakıt kullanan içten yanmalı motorlara göre ise dört kat daha verimli çalışıyor.

İşte bu fark, hibrit ve menzil uzatıcı teknolojilerin zamanla geri planda kalmasına yol açabilir. Açıkçası sektörün gidişatı da şimdiden bu yönde.