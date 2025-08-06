Elektrikli araçlar sel sularına kapılırsa pert olur mu? Alt geçitte hayret verici görüntü

Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlar gibi su alıp bozulmuyor. Ancak bu onları amfibik yani hem suda hem de karada mesafe kat edebilen araçlar sınıfına sokmuyor. ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas’ta meydana gelen son sel felaketinde bir sürücü, bu gerçeği göz ardı ederek aracını neredeyse bel hizasına kadar gelen suya sürdü. Kısa vadede başarı gibi görünen bu hareket, uzun vadede pahalı bir fatura çıkarabilir.

SEL SUYUNDA TEKNE MODU: CESARET Mİ, ÇILGINLIK MI?

Texas’ta yaşanan büyük sel felaketinde binlerce kişi ciddi mağduriyetler yaşarken, bazıları hayatta kalma içgüdüsüyle ani kararlar vermek zorunda kaldı. Bu kararlardan biri de, yaklaşık bir metreye ulaşan suyla dolu bir tünele Chevy Bolt EUV elektrikli aracıyla dalan bir sürücüye ait. Görgü tanıkları ve videoya yansıyan görüntülere göre araç, sel sularında adeta “tekne moduna” geçerek yüzmeye başladı.

Elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlar gibi hava alıklarına veya egzoz sistemlerine sahip olmaması, onların suyun içinde motor kilitlenmesi (hydrolock) yaşamasını engelliyor. Ancak bu, elektrikli araçların sel sularına dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor.

GİZLİ TEHLİKE: GÖRÜNMEYEN KABLOLAR

Su altında nelerin gizli olduğu bilinmezken, sürücünün bu kararı birçok riski de beraberinde getirdi. Elektrikli araçlarda batarya sistemi ve yüksek voltajlı bağlantılar, suya maruz kaldığında ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. GM Authority’den Jonathan Lopez, “Yüksek voltaj sistemlerine su sızması, ciddi güvenlik risklerine neden olabilir. Elektriksel arızaların yanı sıra nadiren de olsa termal olaylara (yangın, patlama vb.) yol açabilir,” uyarısında bulundu.

Chevy Bolt EUV, bu kez selden sağlam çıkmış olabilir. Ancak uzmanlara göre bu tür olayların uzun vadeli etkileri hemen ortaya çıkmayabilir. Özellikle aracın alt kısmında bulunan ‘skateboard’ yapısındaki batarya platformunun su alması, zamanla oksitlenmelere, devre arızalarına ve batarya izolasyonunun bozulmasına neden olabilir.

FATURASI ÇOK AĞIR OLABİLİR

Sonuç olarak, elektrikli araçlar suya içten yanmalı motorlu araçlardan daha dayanıklı gibi görünse de, bu onları su altı yolculukları için uygun hale getirmiyor. Her ne kadar Chevy Bolt sel sularını aşmayı başarsa da, bu tür bir “tekne modu” deneyiminin faturası günler, hatta aylar sonra ortaya çıkabilir.