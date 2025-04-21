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 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araçlara çağ atlatan teknoloji! 5 dakikalık şarjla İstanbul-Ankara arası rahatlıkla gidilebilecek

Çinli batarya devi CATL, yalnızca 5 dakikada 520 kilometre menzil sunan ikinci nesil hızlı şarj bataryasını tanıttı. Yeni teknolojiyle, İstanbul'dan Ankara'ya tek şarjla gitmek artık hayal değil.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 14:56

Çinli CATL pazartesi günü, aralık ayında seri üretime geçeceğini söylediği sodyum-iyon pilleri için yeni bir marka olan Naxtra'yı ve elektrikli otomobiller için hızlı şarj olan pilinin ikinci neslini piyasaya sürdü.

Reuters'in aktardığına göre CATL, 2021 yılında sodyum-iyon batarya piyasaya süren ilk büyük otomotiv batarya üreticisi olmuştu. Uzmanlara göre, diğer batarya malzemelerinden farklı olarak sodyum hem daha ucuz ve bol bulunuyor hem de elektrikli araçlarda yangın riskini azaltma potansiyeline sahip.

Naxtra markası altında üretilecek ilk batarya, kilogram başına 175 watt/saat enerji yoğunluğuna sahip olacak. Bu değer, elektrikli araçlar ve şebeke enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalara oldukça yakın.

CATL Ar-Ge Başkanı Ouyang Chuying, teknoloji ve tedarik zinciri geliştikçe sodyum-iyon pillerin lityum-iyon pillere göre maliyet avantajına sahip olabileceğini söyledi. CATL kurucusu Robin Zeng ise sodyum-iyon pillerin CATL'nin şu anda hakim olduğu LFP pil pazarının yarısına kadar yerini alabileceğini düşündüğünü belirtti.

Elektrikli araçlara çağ atlatan teknoloji! 5 dakikalık şarjla İstanbul-Ankara arası rahatlıkla gidilebilecek

SOĞUK HAVALARDA BİLE 'BANA MISIN' DEMEYECEK

CATL, Naxtra'nın yanı sıra, Shenxing hızlı şarj bataryasının ikinci neslini de tanıttı. Bu bataryanın 5 dakikalık şarjla 520 km menzil sağlayabileceği, ayrıca soğuk havada bile yüde 0'dan yüzde 80'e 15 dakikada şarj olabileceği belirtildi.

CATL Baş Teknoloji Sorumlusu Gao Huan, Şangay'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, bu yıl 67'den fazla yeni elektrikli araç modelinin Shenxing bataryasıyla çalışacağını söyledi. Ancak bu modellerin kaçının 1. ya da 2. nesil bataryayla donatılacağına dair bilgi vermedi.

CATL bataryalarıyla donatılmış 18,32 milyondan fazla araç, 66'dan fazla ülkede yollarda. Şirket ayrıca, yolcu jetlerindeki çift motor sistemine benzer şekilde, batarya paketlerini eşleştiren yeni bir sistem tanıttı. Bu sistemin elektrikli araçların güvenliğini artıracağı ifade edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

5 dakikada 520 kilometre menzil sunan bu batarya hangi araçlarda kullanılacak?
CATL, Shenxing bataryasının ikinci nesliyle 2025 yılında 67'den fazla yeni elektrikli araç modeline güç vereceğini açıkladı. Ancak bu araçların hangilerinde yeni nesil bataryaların kullanılacağı henüz netleşmedi.
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#Otomobil
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