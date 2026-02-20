Elektrikli araçlarda gizli bağımlılık tehlikesi

Yazılım tanımlı otomobiller çağında bu artık ihtimal değil, gerçek bir risk.

Bugünün araçları, özellikle de elektrikliler, yalnızca tekerlek ve bataryadan ibaret değil. Sürekli çevrim içi olan, yazılım güncellemeleri alan, mobil uygulamalarla çalışan birer teknoloji platformu adeta. Kapıyı uzaktan açmak, klimayı çalıştırmak, konumu görmek, hatta bazı modellerde aracı kilidini açmak bile yazılım altyapısına bağlı.

İşin doğrusu şu: Artık otomobilin ömrü sadece mekanik dayanıklılığına değil, arkasındaki yazılım şirketinin ayakta kalmasına da bağlı.