Elektrikli Ferrari’nin adı belli oldu

İtalyan üretici, ilk tamamen elektrikli modelinin ismini duyurdu. Ferrari Luce’un LoveFrom imzalı iç mekânı, San Francisco’daki tanıtımla ilk kez gün yüzüne çıktı.
Ferrari, tamamen elektrikli ilk otomobilinin adını resmen açıkladı: Ferrari Luce. Bugün San Francisco’da düzenlenen etkinlikte aracın iç tasarımına ait detaylar paylaşıldı. Kabin, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile tasarımcı Marc Newson’ın kurduğu LoveFrom ekibiyle birlikte geliştirildi.
“Luce”, İtalyanca’da “ışık” anlamına geliyor. Ferrari’ye göre bu isim, elektrifikasyonun başlı başına bir hedef değil; performansa giden yolda kullanılan bir araç olduğunu simgeliyor. Şirket, LoveFrom ile beş yıldır aracın her ayrıntısı üzerinde çalıştığını vurguluyor.
Kabin yaklaşımı dikkat çekici. Ferrari, günümüzde birçok elektrikli otomobilde görülen devasa dokunmatik ekranlara mesafeli duruyor. Bunun yerine mekanik düğmeler, kadranlar ve anahtar benzeri kumandalar tercih edilmiş. Amaç açık: sürücüyle daha sezgisel, daha tatmin edici bir ilişki kurmak.
Direksiyon, 1950’ler ve 60’ların ikonik Nardi ahşap direksiyonlarından esinlenen sade üç kollu bir tasarıma sahip. %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan CNC ile işlenen 19 parçadan oluşuyor ve standart bir Ferrari direksiyonundan 400 gram daha hafif. Kumandalar ise Formula 1 düzenini andıran iki modül halinde konumlandırılmış.
Anahtar tarafında otomotiv dünyasında bir ilk var. E Ink ekranlı Corning Fusion5 Glass’tan üretilen anahtar, yuvasına yerleştirildiğinde sarıdan siyaha dönüyor; kabin ışıkları da özel kurgulanmış bir ışık sekansıyla devreye giriyor.
Gösterge paneli direksiyonla birlikte hareket ediyor; böylece her zaman ideal görüş açısı sağlanıyor. Panelde üst üste konumlandırılmış iki adet Samsung OLED ekran bulunuyor. Arkadaki ikinci ekran için üç adet kesik tasarım kullanılmış. Ferrari’ye göre bu ultra hafif panel, Samsung Display mühendisleriyle birlikte özel olarak geliştirildi.
Orta kontrol paneli ise küre eklemli yapısıyla hem sürücüye hem yolcuya doğru çevrilebiliyor. Üzerindeki üç bağımsız motora sahip “multigraph”; saat, kronograf, pusula ve launch control gibi modları sunuyor.
Ferrari Luce’un dış tasarımı Mayıs 2026’da İtalya’da tanıtılacak. Şirket, elektrikli süper otomobilini 2025’te tanıtacağını daha önce duyurmuştu; ancak dış tasarım gösterimi Mayıs ayına ertelendi. Ferrari, Luce’un 500.000 euro’nun üzerinde bir etikete sahip olacağını belirtiyor.