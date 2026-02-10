Elektrikli Ferrari’nin adı belli oldu

“Luce”, İtalyanca’da “ışık” anlamına geliyor. Ferrari’ye göre bu isim, elektrifikasyonun başlı başına bir hedef değil; performansa giden yolda kullanılan bir araç olduğunu simgeliyor. Şirket, LoveFrom ile beş yıldır aracın her ayrıntısı üzerinde çalıştığını vurguluyor.

DOKUNMATİĞE MESAFE, SEZGİYE YAKINLIK

Kabin yaklaşımı dikkat çekici. Ferrari, günümüzde birçok elektrikli otomobilde görülen devasa dokunmatik ekranlara mesafeli duruyor. Bunun yerine mekanik düğmeler, kadranlar ve anahtar benzeri kumandalar tercih edilmiş. Amaç açık: sürücüyle daha sezgisel, daha tatmin edici bir ilişki kurmak.