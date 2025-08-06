Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli otomobil firmalarının Trump kabusu başladı! Ağustos ayı son şans

Trump yönetimi, elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerini kaldırarak sektörün ABD'deki büyümesini yavaşlatma yoluna gitmişti. Ağustos ayı ise, teşviklerden yararlanmak için son şans.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli otomobil firmalarının Trump kabusu başladı! Ağustos ayı son şans
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:40

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra, bir dönem aralarından su sızmayan 'a destek amacıyla satın almıştı ve bu, şirket için "çok ballı bir reklam kampanyası" olarak değerlendirilmişti. Bununla birlikte Trump yine tabiri caizse en büyük darbeyi "elektrikli otomobil" sektörüne vurdu.

'ın, elektrikli araçlara yönelik devlet teşviklerini ortadan kaldırarak sektörün ABD'deki büyümesini frenlediği öngörülüyor.

Geçtiğimiz ay alınan kararla, elektrikli otomobil alıcılarına sağlanan 7 bin 500 dolarlık kredi ve vergi indirimi eylül itibarıyla kaldırılıyor. Ağustos ayında, teşvikten son kez yararlanmak isteyen tüketicilerin talebi artırması bekleniyor, ancak eylül sonrası için manzara oldukça karanlık.

Elektrikli otomobil firmalarının Trump kabusu başladı! Ağustos ayı son şans

8.3 MİLYONLUK KAYIP

Princeton Üniversitesi'nden Prof. Jesse Jenkins'in hazırladığı rapora göre, Trump'ın kararı, önümüzdeki 5 yılda Amerika'da satılması beklenen sayısını 8.3 milyon azaltacak.

Trump, söz konusu teşvikleri "İnsanları kimsenin almak istemediği arabaları almaya zorlayan bir dayatma" olarak tanımlamıştı. Teşvikleri çıkaran yönetiminin hedefi, önümüzdeki on yılın başında yeni otomobil satışlarının yarısının elektrikli olmasıydı. Bu da benzinli bir araba satın almanın hâlâ kolay olacağı anlamına geliyordu.

Elektrikli otomobil firmalarının Trump kabusu başladı! Ağustos ayı son şans

Donald Trump yönetimi ayrıca, otomobil üreticilerini elektrikli araç üretmeye iten "temiz hava standartlarını ihlal eden cezaları" da kaldırdı. Böylelikle firmalara çok kârlı olma eğiliminde olan daha büyük kamyonetler ve SUV modelleri üretmeleri için yeşil ışık yakılmış oldu.

Ancak Çin başta olmak üzere birçok ülke elektrikli otomobil pazarında rekorlar kırarken, ABD'nin bu yarıştan geri kalma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Elektrikli otomobil firmalarının Trump kabusu başladı! Ağustos ayı son şans

Cox Automotive verilerine göre, küresel elektrikli otomobil satışları bu yıl yüzde 28 oranında arttı. Sektörde yer almayan otomobil üreticileri ise zamanla piyasadan silinebilirler. Hatta bu gelişmeleri görmezden gelen şirketlerin 10 yıl sonra otomotiv dünyasında adı dahi anılmayabilir.

Ancak bir gerçek var ki; teşviklerin sona ermesi, zaten kâr etmekte zorlanan elektrikli otomobil üreticilerinin işini daha da güçleştiriyor. General Motors CEO'su Mary T. Barra, "Endüstrinin yavaş büyümesine rağmen, uzun vadeli geleceğin kârlı elektrikli araç üretimi olduğuna inanıyoruz" diye belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aldığı 1,5 milyonluk sıfır otomobil başına bela oldu! Arızayı sakladılar, vatandaş ölümden döndü
Chery’nin yeni kozu ICAR V27 sahneye çıkıyor

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araçlara yönelik hangi teşvikler kaldırıldı?
ABD'de elektrikli otomobil satın alanlara sağlanan 7 bin 500 dolarlık vergi indirimi ve kredi teşvikleri eylül itibarıyla kaldırılıyor.
ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#biden
#Elon Musk
#Donald Trump
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.