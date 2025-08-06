Elektrikli otomobil firmalarının Trump kabusu başladı! Ağustos ayı son şans

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra, bir dönem aralarından su sızmayan Elon Musk'a destek amacıyla Tesla satın almıştı ve bu, şirket için "çok ballı bir reklam kampanyası" olarak değerlendirilmişti. Bununla birlikte Trump yine tabiri caizse en büyük darbeyi "elektrikli otomobil" sektörüne vurdu.

Donald Trump'ın, elektrikli araçlara yönelik devlet teşviklerini ortadan kaldırarak sektörün ABD'deki büyümesini frenlediği öngörülüyor.

Geçtiğimiz ay alınan kararla, elektrikli otomobil alıcılarına sağlanan 7 bin 500 dolarlık kredi ve vergi indirimi eylül itibarıyla kaldırılıyor. Ağustos ayında, teşvikten son kez yararlanmak isteyen tüketicilerin talebi artırması bekleniyor, ancak eylül sonrası için manzara oldukça karanlık.

8.3 MİLYONLUK KAYIP

Princeton Üniversitesi'nden Prof. Jesse Jenkins'in hazırladığı rapora göre, Trump'ın kararı, önümüzdeki 5 yılda Amerika'da satılması beklenen elektrikli araç sayısını 8.3 milyon azaltacak.

Trump, söz konusu teşvikleri "İnsanları kimsenin almak istemediği arabaları almaya zorlayan bir dayatma" olarak tanımlamıştı. Teşvikleri çıkaran Biden yönetiminin hedefi, önümüzdeki on yılın başında yeni otomobil satışlarının yarısının elektrikli olmasıydı. Bu da benzinli bir araba satın almanın hâlâ kolay olacağı anlamına geliyordu.

Donald Trump yönetimi ayrıca, otomobil üreticilerini elektrikli araç üretmeye iten "temiz hava standartlarını ihlal eden cezaları" da kaldırdı. Böylelikle firmalara çok kârlı olma eğiliminde olan daha büyük kamyonetler ve SUV modelleri üretmeleri için yeşil ışık yakılmış oldu.

Ancak Çin başta olmak üzere birçok ülke elektrikli otomobil pazarında rekorlar kırarken, ABD'nin bu yarıştan geri kalma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Cox Automotive verilerine göre, küresel elektrikli otomobil satışları bu yıl yüzde 28 oranında arttı. Sektörde yer almayan otomobil üreticileri ise zamanla piyasadan silinebilirler. Hatta bu gelişmeleri görmezden gelen şirketlerin 10 yıl sonra otomotiv dünyasında adı dahi anılmayabilir.

Ancak bir gerçek var ki; teşviklerin sona ermesi, zaten kâr etmekte zorlanan elektrikli otomobil üreticilerinin işini daha da güçleştiriyor. General Motors CEO'su Mary T. Barra, "Endüstrinin yavaş büyümesine rağmen, uzun vadeli geleceğin kârlı elektrikli araç üretimi olduğuna inanıyoruz" diye belirtiyor.