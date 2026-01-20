Menü Kapat
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

Ocak 20, 2026 11:32
1
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

Elektrikli otomobil kullananların en çok dikkat ettiği konulardan biri aracın menzili. Tek bir şarj ile uzun seyahatler etmek oldukça önemli. Pek çok kişi yola çıkmadan önce şarj istasyonlarının konumları belirlerken yaşanan yeni gelişmeler bu konuyu sorun olmaktan çıkartıyor. Özellikle SAIC çatısı altındaki Roewe markası tarafından üretilen yeni sedanı M7 DMH 2050 km menzil ve şaşırtan fiyatıyla piyasayı derinden sallayacağa benziyor.

2
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

Elektrikli otomobil dünyasında geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, menzil konusu neredeyse çözüme ulaşmak üzere. Buna son adımı ise SAIC grubunun alt markalarından biri olan Roewe attı. Markanın yeni şarj edilebilir hibrit sedan modeli M7 DMH 2050 kim menzille piyasada oyun kurucular arasına girerken, fiyat etiketiyle görenleri şaşkına çevirdi.

3
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

Roewe markasının yeni şarj edilebilir hibrit sedanı için ön sipariş süreci 2025’in Ağustos sonunda başlatıldı. Çin pazarında kullanıma giren otomobilin satışları devam ediyor. Henüz Batı’da satışa çıkmayan aracın, ne zaman Avrupa yollarında görülmeye başlanacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Ancak otomobilin sunduğu veriler tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekmeye yetti.

4
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

TEK ŞARJ İLE 2050 KM MENZİL

Roewe M7 DMH'yi piyasada aranılan model yapacak birçok özelliği bulunsa da en dikkat çeken özelliği elbette uzun menzili. Zira bu yeni nesil araç dolu depo ve tam şarjlı batarya ile 2.050 kilometre yol kat edebiliyor.

Çin'in CLTC ölçüm standartlarının Avrupa'daki WLTP'ye göre biraz daha "iyimser" olduğu düşünülse de en kaba hesaplamayla bile bu otomabil tek seferde 1.500 kilometrenin üzerinde yol yapma kapasitesine sahip.

110 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor ile 184 beygirlik elektrik motorunun birlikte çalıştığı şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ise aracın performansının arkasındaki kahraman olarak görülüyor.

Aracın enerji kaynağı ise dayanıklılığı ve fiyat avantajıyla dikkat çeken 19.7 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya. Bununla birlikte araç üretici tarafından paylaşılan verilere göre, Çin'in CLTC test döngüsü kapsamında 160 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş sunabiliyor.

5
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

DACİA SANDERO'DAN BİLE DAHA UCUZ

Roewe M7 DMH, Çin'de 97.800 yuan (yaklaşık 12.000 euro) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Avrupa ile fiyat karşılaştırılması yapıldığında bu fiyata ancak giriş seviyesi, donanımsız ve küçük bir şehir otomobili alınabildiği görülüyor.

Diğer yandan Roewe M7 DMH için belirlenen fiyat Avrupa pazarındaki en ucuz modellerden biri olan Dacia Sandero'nun fiyatından bile düşük. Henüz yalnızca Çin pazarı için üretilen Roewe M7 DMH, fiyatıyla Avrupa otomotiv endüstrisi için ciddi bir uyarı niteliğinde olduğu düşünülüyor.

Roewe M7 DMH'nin Türkiye'de satışa sunulması halinde ise fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olması bekleniyor.

6
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

TASARIMI ROLLS-ROYCE VE BMW’NİN TASARIM DİREKTÖRÜNÜN ELİNDEN ÇIKTI

Fiyatıyla Avrupa piyasasına damga vurması beklenen ve uygun fiyatlı araçlar kategorisinde yer alan Roewe M7 DMH'nin tasarımı ise lüks otomobillerin özelliklerini taşıyor. Ancak bu tesadüfen ortaya çıkmış bir durum değil. Zira aracın tasarımı daha önce Rolls-Royce ve BMW gibi markalarda tasarım direktörlüğü yapmış olan Jozef Kaban’ın elinden çıkma. Aracın dış görünümü ise Audi ve Mercedes gibi lüks Avrupa markalarını anımsatan bir estetiğe sahip.

İki kademeli far tasarımı, ön bölümdeki devasa ızgara ve coupe tarzı siluetiyle araç, kendi klasmanından beklenmeyen bir prestij ve premium algı oluşturuyor.

7
Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

Otomobilin iç tasarımında da benzer bir yaklaşım izlenmiş. Tamamen dijital gösterge paneli ve tüm fonksiyonların yer aldığı dev boyutlardaki multimedya ekranı, modern teknoloji beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

