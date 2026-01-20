Elektrikli otomobil piyasasında doping! 2050 km menzille rakiplerini silip geçecek

TEK ŞARJ İLE 2050 KM MENZİL

Roewe M7 DMH'yi piyasada aranılan model yapacak birçok özelliği bulunsa da en dikkat çeken özelliği elbette uzun menzili. Zira bu yeni nesil araç dolu depo ve tam şarjlı batarya ile 2.050 kilometre yol kat edebiliyor.

Çin'in CLTC ölçüm standartlarının Avrupa'daki WLTP'ye göre biraz daha "iyimser" olduğu düşünülse de en kaba hesaplamayla bile bu otomabil tek seferde 1.500 kilometrenin üzerinde yol yapma kapasitesine sahip.

110 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor ile 184 beygirlik elektrik motorunun birlikte çalıştığı şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ise aracın performansının arkasındaki kahraman olarak görülüyor.

Aracın enerji kaynağı ise dayanıklılığı ve fiyat avantajıyla dikkat çeken 19.7 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya. Bununla birlikte araç üretici tarafından paylaşılan verilere göre, Çin'in CLTC test döngüsü kapsamında 160 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş sunabiliyor.