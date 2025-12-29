Menü Kapat
TÜMÜTümü

Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

Aralık 29, 2025 14:45

Aralık 29, 2025 14:45
1
elektrikli otomobil

Elektrikli otomobiller piyasayı derinden sarsmaya devam ediyor. Gelişen teknoloji ile bu araçların kullanımı günden güne artarken, sürücülerin eski alışkanlıkları araçların ömrünü azaltıyor. Özellikle basit hatalar bataryaları derinden etkilerken menzili de otomatik olarak düşürmüş oluyor. Ancak pek çok elektrikli otomobil sahibi bu hataların farkında bile değil. İşte o basit ama etkili hatalar silsilesi…

2
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

Elektrikli otomobiller, sürüş konforu ve yakıt tasarrufu ile büyük bir ilgi görüyor. Günden güne artan şarj istasyonları ve yapılan iyileştirmeler bu araçların popülaritesini artırırken sürüş alışkanlıkları da değişmeye başladı. Ancak henüz değişikliklere adapte olamayan sürücüler araçlarına farkında olmadan zarar veriyor.

3
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

Elektrikli araçlarda verimliliği en üst seviyede tutmak ve uzun yollar boyunca şarj istasyonuna uğramamak için ilk olarak bataryayı sağlıklı tutmak gerekiyor. Kısaca sağlıklı batarya uzun menzil ile aynı anlamı taşıyor. Ayrıca kimsenin aklına gelmeyen basit hatalar da günden güne aracın ömrünü azaltıyor. İşte tüm elektrikli otomobil sahiplerinin bilmesi gereken o hatalar…

4
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

BATARYAYI ÖLDÜRÜYOR

Batarya ile çalışan tüm elektrikli cihazları yüzde 100 doldurma alışkanlığı pek çok kişide mevcut. Bu kişiler elektrikli otomobillerinin bataryalarını da tam doldurma eğilimini gösteriyor. Ancak uzmanlar bunun kesinlikle büyük bir hata olduğunu vurguluyor. Çünkü doğası gereği lityum-iyon bataryalar yüzde 20 ile yüzde 80 doluluk oranları arasında iken en verimli haliyle çalışır.

Bu nedenle bataryayı devamlı olarak tam kapasite ile doldurmak, hücrelerin kimyasal yapısını bozacağı için zamanla kapasite kaybına yol açacaktır.

5
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

TAMAMEN BİTENE KADAR BEKLEMEYİN

Bununla birlikte, şarjı tamamen bitene kadar çalıştırmak da elektrikli otomobiller için büyük bir risk teşkil eder. Bataryanın doluluk oranı yüzde 0’a yaklaştığında voltaj düşer. Bu durum ise hücrelerin bir daha şarj tutmamasına yol açabilir.

6
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

Yine her defasında yüksek hızlı DC şarj kullanmak aracın bataryasını yorarken, zaman zaman bataryayı dinlendiren yavaş AC şarjları kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde ayrıca ısınma sorunlarının önüne geçmek de mümkündür.

7
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

FRENLEME SİSTEMİNİ DOĞRU KULLANIN

Elektrikli araçlarda sık yapılan hatalardan biri de rejeneratif frenleme özelliğinin doğru kullanılmamasıdır. Elektrikli araçların fren sistemine bağlı enerji geri kazanım teknolojisi olarak tarif edilen bu sistem ile sürücü ayağını gazdan çektiğinde motor bir jeneratör görevi görerek bataryayı doldurur. Bu özelliğin kapatılması veya yanlış kullanılması her bir frende elde edilecek bedava menzillerin de çöpe atılacağı anlamını taşıyor.

8
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

SADECE LASTİKLERİ DEĞİL BATARYAYA DA ZARAR VERİYOR

Ani verilen gaz sadece lastikleri aşındırmakla kalmaz aynı zamanda bataryadan anlık olarak çok yüksek akım çekilmesine yol açar. Bu ise bataryada aşırı ısı oluşumuna ve enerji yönetim sisteminin veriminin düşmesine neden olur. Sadece ani gaz değil, uzun süreli yüksek hızla kullanım da batarya üzerinde benzer bir etki oluşturur. Hava direnci de işin içine girdiğinde menzil hızla kısalır.

9
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

SICAK VE SOĞUK HAVAYA DİKKAT

Pek çok kişi bilmese de yüksek sıcaklık elektrikli otomobillerin en büyük düşmanlarından biridir. Aracın uzun saatler boyunca güneşin altında kalması direkt olarak bataryanın sağlığına zarar verir. Aynı zamanda çok sıcak veya çok soğukta aracın direkt olarak hızlı şarja takılması da oldukça sakıncalıdır. Uzmanlar öncelikle batarya ön hazırlama özelliğinin kullanılmasının şarj hızını ve güvenliğini artırdığını belirtiyor.

10
Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

Evde doğru bir şarj altyapısı kurmamak ilk başta güvenlik riski oluştururken aynı zamanda şarj verimini de düşürecektir. Elektrikli araçlar için dizayn edilmemiş, standart prizlerden çekilen yüksek akım, kabloların ısınmasına ve yangın riskine yol açabilir.

