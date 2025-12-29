Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Yaptığınızda aracın ömrünü kısaltıyorsunuz

BATARYAYI ÖLDÜRÜYOR

Batarya ile çalışan tüm elektrikli cihazları yüzde 100 doldurma alışkanlığı pek çok kişide mevcut. Bu kişiler elektrikli otomobillerinin bataryalarını da tam doldurma eğilimini gösteriyor. Ancak uzmanlar bunun kesinlikle büyük bir hata olduğunu vurguluyor. Çünkü doğası gereği lityum-iyon bataryalar yüzde 20 ile yüzde 80 doluluk oranları arasında iken en verimli haliyle çalışır.

Bu nedenle bataryayı devamlı olarak tam kapasite ile doldurmak, hücrelerin kimyasal yapısını bozacağı için zamanla kapasite kaybına yol açacaktır.