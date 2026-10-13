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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:46

Elektrikli otomobillerin bataryasını en hızlı tüketen faktörler belli oldu

Yüksek hızda sürüş, aşırı hava koşulları, araçta fazla yük bulunması ve klima kullanımı gibi etmenlerin elektrikli otomobillerin menzilini önemli ölçüde düşürdüğü belirlendi. Fakat sürüş alışkanlıklarınıza yapacağınız bazı değişikliklerle batarya tüketimini azaltabilirsiniz.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Elektrikli otomobillerin bataryasını en hızlı tüketen faktörler belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:46

Elektrikli otomobillerin ulaşabileceği maksimum menzil değeri, gerçek kullanım koşullarında farklı faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle otoyolda yüksek hızda seyretmek, aşırı sıcak veya soğuk havalarda araç kullanmak, fazla yük taşımak ve klimayı çalıştırmak batarya tüketimini hızlandırıyor.

Elektrikli araçların ortalama gerçek dünya menzili ise Recurrent'in verilerine göre 2026 model araçlarda yaklaşık 523 kilometreye yükseldi. Ancak enerji verimliliği daha düşük kamyonet ve SUV modellerinin artması, menzil artışının etkisini bir ölçüde sınırlıyor. Lucid Air, Chevrolet Silverado EV ve BMW i3 gibi bazı modeller ise tek şarjla 644 kilometrenin üzerinde yol katedebiliyor.

Şarj süreleri de gelişen teknolojiler sayesinde kısalmakta. Örneğin 800 voltluk elektrik mimarileri, gelişmiş termal yönetim sistemleri ve daha dengeli şarj eğrileri sayesinde 10 dakikadan kısa sürede yaklaşık 161 kilometre menzil kazanabiliyorsunuz.

Ancak elektrikli otomobillerde menzilin düşmesi her zaman bataryanın değiştirilmesi gerektiği anlamına da gelmiyor. Peki aracın enerji tüketimini en çok etkileyen faktörler neler?

Elektrikli otomobillerin bataryasını en hızlı tüketen faktörler belli oldu

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN BATARYASI NEDEN DAHA HIZLI TÜKENİYOR?

Engadget'in haberine göre, benzinli araçlardan farklı olarak elektrikli otomobillerde sürüş sırasında batarya enerjisi harcanıyor. Ancak her sürüş biçimi aynı miktarda enerji götürmüyor. Otoyolda yüksek hızla ilerlemek, menzili en çok olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında karşımıza çıkıyor.

Bunun sebebi ise; yüksek hızın motorun daha fazla enerji tüketmesine sebep olması. Ani hızlanmalar da bataryadan kısa sürede yüksek miktarda elektrik çekilmesine yol açıyor. Ayrıca otoyolda artan aerodinamik direnç ve lastik sürtünmesi enerji tüketimini daha da yükseltiyor.

Şehir içindeki dur-kalk trafiğinde ise rejeneratif frenleme sistemi devreye girebiliyor. Frenleme sırasında ortaya çıkan kinetik enerjinin bir bölümünü yeniden bataryaya aktaran sistem, enerji verimliliğini artırıyor. Rejeneratif frenleme batarya menzilini yüzde 20'ye kadar artırabiliyor.

Elektrikli otomobillerin bataryasını en hızlı tüketen faktörler belli oldu

KLİMA VE ISITMA DA MENZİLİ DÜŞÜRÜYOR

Elektrikli otomobillerde enerji tüketimini etkileyen bir diğer unsur: araç içindeki elektronik sistemler ve ısıtmadır. Klima kullanımı, bataryadan saat başına birkaç km menzil eksilmesine neden olabiliyor. Isıtma sisteminin çalıştırılması da benzer şekilde enerji tüketimini artırıyor.

Buna karşılık navigasyon, bilgi-eğlence sistemi ve USB bağlantılı cihazların batarya menziline etkisi nispeten daha az.

Hava koşulları da elektrikli otomobillerin performansında belirleyici rol oynuyor. Recurrent tarafından 2025 yılında yapılan bir araştırmaya göre sıcaklığın donma noktasının altına düşmesi, elektrikli araçların menzilini yaklaşık üçte bir oranında azaltabiliyor. Ancak kayıp miktarı otomobilin üreticisine ve modeline göre değişiklik gösterebiliyor.

Hava sıcaklığının aşırıya kaçması durumunda ise menzil yaklaşık yüzde 18 oranında düşebiliyor. Ayrıca araçta taşınan yük ve yolcuların toplam ağırlığı da enerji tüketimini artırarak kullanılabilir menzili azaltabiliyor.

Elektrikli otomobillerin bataryasını en hızlı tüketen faktörler belli oldu

PEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE MENZİL NASIL ARTIRILIR?

kullanıcısı olarak batarya tüketimini azaltmak için bazı basit önlemler alabilirsiniz. Öncelikle bagajda gereksiz yere taşınan ağır eşyaları çıkararak taşınan yükü azaltmakla işe başlayın. Klima ve ısıtmayı da gerekmedikçe çalıştırmamanızda fayda var.

İlla arabanın içini yolculuk öncesinde ısıtmanız gerekiyorsa klimayı otomobil şarj cihazına bağlıyken çalıştırarak bataryadaki enerjiyi koruyabilirsiniz. En önemli değişikliklerden birini de sürüş alışkanlıklarınızda yapmanız gerekiyor. Elektrikli otomobillerde yüksek hızla seyretmek yerine daha dengeli bir hız tercih ederek enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

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ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#Lucid Air
#Recurrent
#Chevrolet Silverado Ev
#Bmw I3
#Otomobil
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