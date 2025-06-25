Elon Musk için hayal kırıklığı! Robotaxi bekleneni veremedi: Hız sınırını aştı, yanlış şeride girdi

Elon Musk'ın Robotaxi’leri ilk test sürüşlerinde olumsuz not aldı. Model Y SUV modeliyle hizmet veren tamamen sürücüsüz araçlar test edildi. Ancak trafikte birçok hata yaptı. İşte detaylar...

Milyarder iş insanı Elon Musk, dünyada bir ilki gerçekleştirmek isteyerek 10 yıldır üzerinde çalıştığı otonom sürüşlü robotaxiler teste çıkıyor. Robotaxiler geçtiğimiz pazar yapılan lansmanıyla birlikte yola çıktı ancak sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde aracın trafik kurallarını ihlal ettiği görüldü. ABD’deki Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenlik İdaresi (NHTSA) şirketten resmi bilgi istedi. Austin’de ilk kez kullanıcılarıyla buluşan teknoloji birçok aksilik ve güvenlik ihlaliyle gündeme geldi.

ROBOTAXİ’LER YOĞUN KAVŞAKLARDA DURUYOR

Şirketin Model Y SUV modeliyle hizmet veren tamamen sürücüsüz araçları, yalnızca Austin’in küçük bir bölgesinde test edildi. Buna rağmen kullanıcılar, Robotaxi’lerin yoğun kavşaklarda durduğunu, yolun yanlış tarafına geçtiğini ve bazı durumlarda hız sınırını aştığını söyledi.

YANLIŞ ŞERİDE GİRİYOR

YouTube içerik üreticileri ve Tesla yatırımcıları tarafından kaydedilen videolar, araçların güzergah dışı manevralar yaptığını ve yolcuları gitmek istedikleri yerlerden uzak noktalarda bıraktığını gösterdi. Bir videoda, Tesla’nın sola dönmeye çalışırken yanlış şeride girdiği ve ardından ters yönden gelen bir tehlike olmadan kendi şeridine döndüğü görüldü.

Başka bir testte ise iki yolcu, erken inme özelliğini denemek isterken Robotaxi, aktif bir kavşağın ortasında durdu. Yolcular indikten sonra araç kısa süreli bir donma yaşadı ve kavşakta trafiği engellemeye devam etti. Sosyal medyada deneyimlerini paylaşan kullanıcılar araçların hız limitini aştığını ve polis arabalarının yakınında yolun ortasında durduğunu da belirtti.

"TİCARİ SIR AÇIKLAYAMAYIZ"

NHTSA, bu görüntüler üzerine şirketle iletişime geçtiğini duyurdu. Kurum, yaşanan olaylara dair bilgi toplamak üzere Tesla’dan resmi yanıt bekliyor. Reuters’ın aktardığına göre Tesla, NHTSA’ya yaptığı açıklamalarda, yanıtlarının “ticari sır” niteliği taşıdığı gerekçesiyle kamuya açıklanmaması gerektiğini belirtti.

Tesla hakkında ayrıca NHTSA’nın halihazırda sürmekte olan başka bir soruşturması da bulunuyor. Kurum, “Tam Otonom Sürüş” modunun düşük görüş koşullarında güvenli olup olmadığını araştırıyor.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Soruşturmanın arka planında, 2023 yılında Arizona’da güneş ışığının yola yansıdığı bir anda otonom modda seyreden bir Tesla’nın 71 yaşındaki bir yayaya çarpması sonucu yaşanan ölüm vakası yer alıyor.

Öte yandan şirketin satışları 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 71 oranında düşerken, Musk’ın Robotaxi’leri Tesla’nın geleceği için kritik bir rol üstlenmeye başladı. CEO, düşen kârlar ve kamuoyundaki tepkilere rağmen, otonom araçların ulaşımın geleceği olacağına olan inancını sürdürüyor.

YOLCULUK FİYATI 4 DOLAR

Robotaxi’lerde yolculuklar için alınan sabit ücret 4,20 dolar olarak belirlenirken, tüm araçlarda iç denetleyiciler ve gerektiğinde müdahale edebilecek uzaktan sürücüler de yer aldı. Tam ölçekli faaliyete geçilmesi durumunda fiyat yapısının değişeceği tahmin ediliyor.

Tüm bu sorunlara rağmen Elon Musk, sosyal medya üzerinden Tesla’nın yapay zeka ekibini “başarılı bir lansman” için tebrik etti. Ancak hem yatırımcılar hem de düzenleyici kurumlar, Tesla’nın uzun süredir söz verdiği otonom sürüş vizyonunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini dikkatle izliyor.

Musk, Robotaxi girişimini şirketin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir adım olarak görüyor. 2019’dan bu yana tamamen otonom sürüşe sahip milyonlarca aracın yollarda olacağını vaat eden Musk, son olarak nisan ayında yaptığı açıklamada, “Gelecek yılın ikinci yarısında milyonlarca Tesla’nın tamamen otonom olarak çalışacağını tahmin ediyorum” demişti.

