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 | Murat Makas

Elon Musk'tan ucuz Tesla açıklaması

Tesla'nın uzun süredir beklenen uygun fiyatlı yeni modeli, aslında bambaşka bir araç değil. Elon Musk, bu aracın sadeleştirilmiş bir Model Y olacağını açıkladı.

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Elon Musk'tan ucuz Tesla açıklaması
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:25

'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı modelle ilgili ilk net açıklama geldi. Elon Musk, X platformunda yaptığı açıklamada, beklenen yeni modelin "tamamen yeni" bir araç olmadığını, doğrudan platformu üzerine inşa edileceğini söyledi. Musk'ın sözleriyle: "Bu bir Model Y... Sırrı ağzımdan kaçırdım..."

Yani aslında Tesla, mevcut Model Y'yi sadeleştirerek daha ulaşılabilir bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknik detaylar henüz paylaşılmadı ancak araç halihazırda üretim hattına girmiş durumda. Satışa çıkış tarihi olarak da 2025'in son çeyreği işaret ediliyor.

Hangi ülkelerde satışa sunulacağı belli değil. Ancak pazarında satışa sunulması için aracın Almanya'daki fabrikada üretilmesi gerekiyor. Şu an için bu konuda da net bir bilgi bulunmuyor.

Elon Musk'tan ucuz Tesla açıklaması

TÜRKİYE'DE MODEL Y İLGİSİ SÜRÜYOR

Yeni modelle ilgili gelişmeler yaşanırken, Tesla'nın Türkiye'ye yönelik hamleleri de hız kazanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Tesla, Türkiye'deki Supercharger ağına 10 yeni lokasyon ve toplamda 80 yeni şarj noktası daha ekleyeceğini açıkladı.

X platformundaki paylaşımda, "Geri bildirimlerinizi duyuyor ve değer veriyoruz," diyen şirket, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan genişleme planlarını da duyurdu. 2025 için planlanan yeni lokasyonlar şöyle:

  • Söke (Aydın),
  • Bolu (mevcut istasyonun genişlemesi),
  • Çankaya (Ankara),
  • Yatağan (Muğla),
  • Sivrihisar (Eskişehir),
  • Keçiborlu (Isparta),
  • Samandıra (İstanbul Kuzey ve Güney),
  • Karşıyaka (İzmir),
  • Tekirdağ.
Elon Musk'tan ucuz Tesla açıklaması

TÜRKİYE SATIŞLARI REKOR KIRIYOR

Tesla'nın Türkiye'deki performansı da göz dolduruyor. Şirket, temmuz ayı boyunca her iş günü yeni Model Y envanteri listeleyeceğini duyurdu. Aynı zamanda renk seçeneklerine dair gelen talepler doğrultusunda Temmuz ayında daha fazla renk seçeneğinin listelere ekleneceği bilgisi de verildi.

Haziran ayında Türkiye'nin en çok satılan sıfır otomobili, 7.235 adetlik satışla yeni Tesla Model Y oldu. Bu başarıyı sosyal medya hesabından "Çok teşekkür ederiz, Türkiye!" diyerek paylaşan Tesla, temmuz ayında da aynı ilgiyi görmeyi bekliyor.

Elon Musk'tan ucuz Tesla açıklaması

Tesla Türkiye Genel Müdürü Berk Tezveren de rekor satışla ilgili olarak şunları yazdı: "Haziran ayında rekor kırarak, 7.235 adetle Türkiye'nin en çok satılan aracı yeni Tesla Model Y oldu! İlginiz ve sabrınız için teşekkür ederiz."

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#türkiye
#tesla
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#satış
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#Supercharger
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