Elon Musk'tan ucuz Tesla'ya neşter

Tesla CEO'su Elon Musk, yönetim ekibinin tüm uyarılarına rağmen, 25 bin dolarlık kompakt bir model yerine tam otonom "Cybercab" robotaksiyi önceliklendirdi. İç raporlar bu aracın kâr getirmeyebileceğini söylerken, Musk geleceği yine sezgileriyle şekillendirmeye kararlı.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ürün gamındaki önemli bir boşluğu doldurabilecek, 25 bin dolarlık uygun fiyatlı elektrikli otomobil fikrine sıcak bakmadı. Tesla yönetim ekibi, bu segmentteki boşluğun doldurulmasının hem satışları artıracağını hem de Tesla'nın erişilebilirliğini genişleteceğini savunsa da Musk, bu hamleyi "fazla sıradan" buldu.

Musk'ın aklında başka bir plan vardı: direksiyonu, pedalı olmayan, tamamen otonom çalışan ve yalnızca iki kişilik oturma alanı bulunan "Cybercab" adlı bir robotaksi.

The Information tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, şirket içi analizler, bu yeni aracın potansiyel satışlarının beklenenden düşük olabileceğini ve muhtemelen hiçbir zaman kâra geçmeyeceğini söylüyordu. Musk ise bu uyarıları göz ardı etti.

Yönetim ekibi her iki modelin — hem kompakt EV hem de robotaksinin — aynı platformda üretilebileceğini, bunun maliyet avantajı sağlayacağını öne sürdü. Ancak Musk, uygun fiyatlı model olan "Model 2" projesini tamamen iptal etti.

MUSK: "SIRADAN ARAÇLAR BENİ HEYECANLANDIRMIYOR"

İsmi açıklanmayan bir Tesla yöneticisi, "Elon, Volkswagen Golf gibi bir araba üretmeye hiç ilgi duymuyor. Sabahları onu yataktan kaldıran bu değil," ifadelerini kullandı.

Musk, Tesla'nın artık geleneksel araç üreticisi olmaktan çıkıp devrim niteliğinde işler yapması gerektiğine inanıyor. Onun gözünde, küçük ve ucuz bir araba bu vizyonla örtüşmüyor.

ROBOTAKSİ HAYALİ GERÇEK OLABİLECEK Mİ?

Elon Musk, insanların artık otomobil sahibi olmak istemeyeceğine ve ride-hailing (araç çağırma) sistemlerinin yaygınlaşacağına inanıyor. Musk'a göre, Cybercab modeli yıllık milyonlarca satış yapabilecek potansiyele sahip.

Ancak aynı iç raporlarda, ABD'de robotaksi pazarının toplam kapasitesinin 1 milyon aracı bile geçemeyeceği belirtiliyor. Üstelik direksiyonsuz ve pedalsız araçlara birçok ülke henüz yasal onay vermeye hazır değil.