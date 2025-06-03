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 | Suat Vilgen

En az değer kaybeden araba tescillendi! 5 yıl sonra bile neredeyse ilk günkü gibi!

İkinci elde yüz güldüren otomobil modeli açıklandı. Uzun vadeli değer koruma performansıyla Japon devi sınıfındaki rakiplerini geride bıraktı.

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En az değer kaybeden araba tescillendi! 5 yıl sonra bile neredeyse ilk günkü gibi!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 14:42

Otomobil piyasasında ikinci el değeri artık sıfır alım kadar önemli. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde araçların zamanla ne kadar değer kaybettiği, kullanıcılar için temel bir tercih kriterine dönüşmüş durumda. Tam da bu noktada, yapılan son analizler sonucunda bir model öne çıktı!

En az değer kaybeden araba tescillendi! 5 yıl sonra bile neredeyse ilk günkü gibi!

5 YILLIK DEĞER KAYBI EN FAZLA YÜZDE 30

Yapılan incelemelere göre, Toyota Corolla Hybrid beş yıl boyunca ilk değerinin yüzde 70’ine yakınını koruyarak segmentinde farkını ortaya koyuyor. Bu oran, benzer sınıftaki araçların ortalama değer koruma performansının oldukça üzerinde. Peki Corolla ne kadar değer kaybediyor?

En az değer kaybeden araba tescillendi! 5 yıl sonra bile neredeyse ilk günkü gibi!
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ABD'DE BİLE DEĞERİNİ KORUYOR

CarEdge.com'a göre , bu sedanın beş yıl boyunca değerinin yaklaşık %70'ini koruması bekleniyor. Bu süre zarfında değer kaybının en fazla %33 olması tahmin ediliyor ve Corolla'nın sahip olduğu yarım on yılın ardından değeri yaklaşık 18.901 dolar. Bu tahmin, ABD'de başlangıç ​​fiyatı 28.172 dolar olan, iyi durumda olan ve yılda ortalama 13.500 mil yol yapan bir araba için geçerli. Türkiye'de araç satın alım tercihleri göz önüne alındığında maddi değer kaybının çok daha küçük rakamlara işaret edebileceği de öngörülebilir.

En az değer kaybeden araba tescillendi! 5 yıl sonra bile neredeyse ilk günkü gibi!

JD POWER'DAN ÇARPICI ANALİZ: SATIŞ DEĞERİ 85/100

Amerikan veri analitiği, yazılımı ve tüketici istihbaratı şirketi JD Power'ın yaptığı analjze göre ise 2024 Toyota Corolla (2025 modeli henüz derecelendirilmedi) 100 üzerinden 78 genel derecelendirmeye ve 79 Kalite ve Güvenilirlik puanına sahip. Satış değeri ise bundan bile daha iyi ve 100 üzerinden 85.

En az değer kaybeden araba tescillendi! 5 yıl sonra bile neredeyse ilk günkü gibi!
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İKİNCİ ELDE ÇOK GÜÇLÜ

Toyota’nın hibrit sisteminde sağladığı yakıt verimliliği, düşük bakım maliyetleri ve genel dayanıklılığı; bu değer koruma başarısının temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, kullanıcılar arasında yaygın olan güven algısı da Corolla'nın ikinci el pazarındaki güçlü konumunu destekliyor. Özellikle hibrit teknolojisinin giderek yaygınlaştığı bir dönemde, Toyota’nın bu modelle hem çevre dostu tercihler yapmak isteyen hem de uzun vadede değer kaybı yaşamayıp kâr etmek isteyen kullanıcılar için sağlam bir alternatif sunduğu açık.

ETİKETLER
#ikinci el otomobil
#Toyota Corolla
#Toyota Corolla Hybrid
#Otomobil
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