En büyük bagaj hacmine sahip küçük arabalar sıralandı! Hem hesaplı hem kullanışlı

Küçük otomobiller artık yalnızca şehir içi kullanım için tercih edilmiyor. Artan otomobil fiyatları ve gelişen donanım özellikleri sayesinde bu modeller, birçok aile için tek araç alternatifi haline geldi. Bu nedenle bagaj kapasitesi her zamankinden daha önemli. Tatil döneminde yola çıkan küçük aileler için, bagajı büyük olan küçük otomobilleri sıraladık. Listemizde, 4 metre uzunluğundaki modeller arasında yer alan ve 335 litreden başlayan bagaj hacimleriyle dikkat çeken 10 araç yer alıyor.

ARTAN FİYATLAR, DEĞİŞEN TERCİHLER

Geçmişte yalnızca kısa mesafeler için kullanılan küçük sınıf araçlar, günümüzde birçok ailenin tek otomobili haline geldi. Bunun temel nedeni ise otomobil fiyatlarının ciddi şekilde artması. Bu artış, daha büyük araçlara ulaşımı zorlaştırırken, küçük otomobillerin hem boyut hem de donanım açısından gelişmesini teşvik etti. Artık adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle donatılmış bu modeller, uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

10. AUDI A1 SPORTBACK – 335 LİTRE

Premium sınıfın temsilcisi olan küçük Audi, 335 litrelik bagaj hacmiyle listeye giriş yapıyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1.090 litreye ulaşıyor. Geniş açılan bagaj kapağı ve pratik askı kancalarıyla kullanışlılık sağlıyor.

9. VOLKSWAGEN POLO – 351 LİTRE

Beş kişilik yolculukta 351 litre, iki kişiyle yolculukta 1.125 litreye kadar bagaj sunan Polo, iki kademeli bagaj zeminiyle farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Şekli düzgün bagaj açıklığı da bir artı.

8. HYUNDAI I20 – 352 LİTRE

Hyundai i20’nin özellikle 1.2 litrelik atmosferik motorlu versiyonu, 352 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Hibrit modellerde batarya nedeniyle bu alan 90 litre azalabiliyor. Maksimum hacim ise 1.165 litreye kadar çıkıyor.

7. PEUGEOT 208 & LANCIA YPSILON – 352 LİTRE

Aynı altyapıyı paylaşan bu ikili, 352 litrelik başlangıç hacimleriyle ideal çözümler sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında hacim 1.163 litreye ulaşıyor. Elektrikli versiyonlarda bu değer biraz daha düşük.

6. SEAT IBIZA – 355 LİTRE

355 litrelik bagajıyla Seat Ibiza, aile tatillerinde fark yaratıyor. Koltuklar yatırıldığında 1.165 litreye kadar çıkıyor. Ancak bagaj zemini oldukça aşağıda, bu da yükleme sırasında ekstra dikkat gerektiriyor.

5. SKODA FABIA – 380 LİTRE

Seat Ibiza'nın kuzeni Fabia, 380 litrelik hacmiyle bir adım önde. Arka koltuklar yatırıldığında tam 1.190 litreye kadar genişliyor. İsteğe bağlı çift kademeli taban ve pratik çözümlerle kullanımı çok daha kolay.

4. RENAULT CLIO & MITSUBISHI COLT – 391 LİTRE

Aynı temeller üzerine inşa edilen Clio ve Colt, 391 litrelik bagaj hacmiyle geniş alan sunuyor. Ancak koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.069 litreyle sınırlı kalıyor. Malzeme kalitesi ve iç düzen oldukça başarılı.

3. EMC QUATTRO – 400 LİTRE

401 cm’lik uzunluğuyla oldukça kompakt olan bu Çinli crossover, tam 400 litrelik bagaj hacmine sahip. Yüksek bagaj alanı avantaj sağlasa da, taban ile eşik arasındaki büyük fark dezavantaj yaratabiliyor.

2. DACIA SANDERO – 406 LİTRE

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Sandero, hem Streetway hem Stepway versiyonlarıyla 406 litrelik geniş bir bagaj sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1.186 litreye ulaşıyor. LPG’li versiyonlarda hacim yaklaşık 80 litre azalıyor.

1. FIAT GRANDE PANDA – 412 LİTRE

Zirvede yer alan Fiat Grande Panda, 412 litrelik bagaj hacmiyle küçük sınıfın açık ara lideri. Koltuklar yatırıldığında bu hacim tam 1.366 litreye çıkıyor. Mild hybrid versiyon bu değeri sunarken, elektrikli modeli de 361 litrelik hacimle oldukça başarılı.