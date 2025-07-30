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 | Murat Makas

En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici

Otomobil piyasasında bakım olarak cep yakan ve müşterilerin canını sıkan markalar belli oluyor. Bazı dev markaların yeni üretimlerinde bile teknik arızalar, sürekli bakım masrafları güvenilirliği azaltıyor. Araştırmalara göre Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan 4 Alman markasının sonuçları şoke etti.

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En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:31

Küresel otomobil sektöründe sıfır otomobillerde oluşan teknik hatalar ve ikinci el otomobillerde bakım maliyetleri güvenilirliği sarsıyor. Arıza durumunda teknik bakım ve kilometre bakımları sanayilerde artık cep yakıyor. Bir araç almaya karar verildiğinde tasarım ön plana çıkarken popüler markaların özellikleri birinci sınıf mühendislikle dikkat çekiyor.

En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici

Kalite konusunda sağlam bir üne sahip olsalar da bazı Alman modelleri, onarım ve bakım için size büyük paralar kaybettirebilecek tekrarlayan sorunlar yol açabiliyor. Thenewswheel'de yer alan detaylarda 2025'in en az güvenilir 4 Alman markası öne çıktı.

En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici

BMW SORUNLARI

'ler genellikle şık görünümleri ve canlı performanslarıyla sevilen bir statü sembolü olarak karşımıza çıkar. BMW sürücülerinin karşılaştığı yaygın sorunlar arasında yağ sızıntıları, soğutma sistemi arızaları ve turboşarj arızaları yer alıyor. EpicVIN Pazarlama Direktörü Alex Black, "BMW'lerde en sık karşılaşılan sorunların yağ sızıntıları, soğutma sistemi arızaları ve turboşarj arızaları olduğunu" belirtiyor.

Üstelik elektronik aksamlar BMW'nin zayıf noktalarından biri olma eğiliminde. Birçok araç sahibi, sürüş arızaları ve bozuk dijital göstergelerden şikayetçi.

AUDİ: GİZLİ MALİYETLERİ OLAN LÜKS BİR YOLCULUK

otomobilleri, gösterişli bir tasarım ve akıllı teknoloji arayanlar arasında gözde. Ancak bu güzellikler sorunlardan muaf değil. 2010'dan 2018'e kadar üretilen Audi modellerinde elektrik arızaları ve sensör arızaları sıklıkla görülüyor ve genellikle garanti süresi dolduktan sonra ortaya çıkıyordu. Audi'de bakım işleri, yüksek kaliteli üretim ve çoğunlukla yurtdışından gelen parçalar nedeniyle pahalı olabiliyor ve bu da lüks otomobil bakımının daha geniş bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici

MERCEDES-BENZ: ZAMANLA AZALAN GÜVENİLİRLİK

Bu araçlar 80.000 kilometreyi aştığında elektrik sistemi sorunları baş göstermeye başlar. Otomotiv endüstrisi uzmanı Melanie Musson, "yeni araçları genellikle güvenilirdir" diyor ancak bu kilometre sınırına ulaşıldıktan sonra sorunların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Mercedes-Benz modellerindeki elektrik sorunları, bilgi-eğlence sistemindeki aksaklıklardan aracın çalıştırılmasında sorunlara kadar çeşitli sistemlerde sorunlara yol açabilir.

En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici

VOLKSWAGEN: ELEKTRONİKLE MÜCADELE

otomobilleri pratiklikleriyle bilinir ancak arızalı elektrik sistemleriyle başa çıkmakta zorlanırlar. Şanzıman sorunları da otomobilde en fazla sorun gösteren sistemdir.

En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en güvenilir otomobil markası hangisi?
Brandirectory'nin araştırmasına göre; 1. Mercedes Benz, Almanya - 59 44 milyar dolar
ETİKETLER
#mercedes-benz
#bmw
#audi
#volkswagen
#Otomobil Güvenilirliği
#Otomobil Arızaları
#Otomobil Bakım Maliyeti
#Otomobil
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