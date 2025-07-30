En can sıkan otomobiller belli oldu! Bu 4 Alman markasının sonuçları şoke edici

Küresel otomobil sektöründe sıfır otomobillerde oluşan teknik hatalar ve ikinci el otomobillerde bakım maliyetleri güvenilirliği sarsıyor. Arıza durumunda teknik bakım ve kilometre bakımları sanayilerde artık cep yakıyor. Bir araç almaya karar verildiğinde tasarım ön plana çıkarken popüler markaların özellikleri birinci sınıf mühendislikle dikkat çekiyor.

Kalite konusunda sağlam bir üne sahip olsalar da bazı Alman modelleri, onarım ve bakım için size büyük paralar kaybettirebilecek tekrarlayan sorunlar yol açabiliyor. Thenewswheel'de yer alan detaylarda 2025'in en az güvenilir 4 Alman markası öne çıktı.

BMW SORUNLARI

BMW'ler genellikle şık görünümleri ve canlı performanslarıyla sevilen bir statü sembolü olarak karşımıza çıkar. BMW sürücülerinin karşılaştığı yaygın sorunlar arasında yağ sızıntıları, soğutma sistemi arızaları ve turboşarj arızaları yer alıyor. EpicVIN Pazarlama Direktörü Alex Black, "BMW'lerde en sık karşılaşılan sorunların yağ sızıntıları, soğutma sistemi arızaları ve turboşarj arızaları olduğunu" belirtiyor.

Üstelik elektronik aksamlar BMW'nin zayıf noktalarından biri olma eğiliminde. Birçok araç sahibi, sürüş arızaları ve bozuk dijital göstergelerden şikayetçi.

AUDİ: GİZLİ MALİYETLERİ OLAN LÜKS BİR YOLCULUK

Audi otomobilleri, gösterişli bir tasarım ve akıllı teknoloji arayanlar arasında gözde. Ancak bu güzellikler sorunlardan muaf değil. 2010'dan 2018'e kadar üretilen Audi modellerinde elektrik arızaları ve sensör arızaları sıklıkla görülüyor ve genellikle garanti süresi dolduktan sonra ortaya çıkıyordu. Audi'de bakım işleri, yüksek kaliteli üretim ve çoğunlukla yurtdışından gelen parçalar nedeniyle pahalı olabiliyor ve bu da lüks otomobil bakımının daha geniş bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

MERCEDES-BENZ: ZAMANLA AZALAN GÜVENİLİRLİK

Bu araçlar 80.000 kilometreyi aştığında elektrik sistemi sorunları baş göstermeye başlar. Otomotiv endüstrisi uzmanı Melanie Musson, "yeni Mercedes-Benz araçları genellikle güvenilirdir" diyor ancak bu kilometre sınırına ulaşıldıktan sonra sorunların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Mercedes-Benz modellerindeki elektrik sorunları, bilgi-eğlence sistemindeki aksaklıklardan aracın çalıştırılmasında sorunlara kadar çeşitli sistemlerde sorunlara yol açabilir.

VOLKSWAGEN: ELEKTRONİKLE MÜCADELE

Volkswagen otomobilleri pratiklikleriyle bilinir ancak arızalı elektrik sistemleriyle başa çıkmakta zorlanırlar. Şanzıman sorunları da otomobilde en fazla sorun gösteren sistemdir.