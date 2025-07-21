Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar

Elektrikli araçlar ikinci el piyasasında alıcılar için fırsatlar sunuyor. Son 5 yılın verileri, bazı modellerde %70’e varan değer kayıplarını ortaya koydu. İşte sıfır fiyatı ile bugünkü ikinci el değeri arasındaki fark en fazla olan modeller…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:11

Yeni araç alırken teknoloji, tasarım ve ikinci el değeri gibi unsurlar öne çıkıyor. Ancak otomobil piyasasında asıl hareket ikinci elde yaşanıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD’de de pazarı, sıfır araç pazarının üç katı büyüklüğünde. Hal böyle olunca, düşük kilometreli ve güvenilir bir ikinci el elektrikli aracı daha uygun fiyata almak, binlerce dolar tasarruf anlamına gelebiliyor.

En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar

COVID SARSINTISI DİNİYOR

Pandemi sonrası tedarik zinciri krizleri ve bayii zamları, bazı modellerin fiyatlarını yapay şekilde yükseltmişti. Ancak son veriler, bu dengesizliğin geride kaldığını gösteriyor.

CarsDirect, Carscoops, iSeeCars, USNews ve Yahoo!Finance'tan derlenen bilgilere göre, Mercedes S-Serisi gibi modeller en yüksek değer kaybını yaşarken, Japonya menşeli Toyota ve Honda gibi markaların ekonomik ve güvenilir modelleri değerini daha iyi korudu.

En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Subaru yeni elektrikli otomobilini tanıttı: Uncharted

TESLA’NIN DEĞER KAYBI DİKKAT ÇEKİCİ

Lüks markalarda değer kaybı sürerken, özelinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. CEO Elon Musk’ın tartışmalı siyasi çıkışları markaya olan ilgiyi kutuplaştırdı. Talepte yaşanan düşüş hem sıfır hem ikinci el Tesla fiyatlarını aşağı çekti. Araştırma platformu iSeeCars’a göre, Tesla Model S’in ortalama fiyatı 2025 Haziran itibarıyla 46 bin 700 dolara kadar geriledi. Bu, sadece 12 ayda yüzde 16’lık (8 bin 800 dolar) bir düşüş anlamına geliyor.

En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar

5 YILDA EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Ancak bu haber yalnızca Tesla’yı konu almıyor. Asıl odak, son 5 yıl içinde sıfır alındıktan sonra en fazla değer kaybeden elektrikli araçlar. Eğer iyi fiyatlı ikinci el bir EV peşindeyseniz, aşağıdaki listeye göz atmanızda fayda var. Modeller, en yüksekten en düşük değer kaybına göre sıralandı. Listenin zirvesinde ise yine bir Alman otomotiv devi 'nin "Q8 e-Tron" modeli yer aldı. İşte o liste:

En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli otomobil alacaklar dikkat! ÖTV düzenlemesi yolda

DEĞER KAYBI HIZLI, AMA GELECEKPARLAK

Elektrikli araçlar daha az bakım gerektirdiği ve içten yanmalı motorlara göre daha uzun ömürlü olduğu için, bu yüksek değer kayıpları bazı uzmanlara göre geçici. Yeni nesil EV’ler, önceki modelleri hızla demode hale getirse de, içten yanmalı motorların da sonunu getirecek bir dönüşümün parçası olarak görülüyorlar.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#tesla
#elektrikli araç
#elektrikli araç
#elektrikli araba
#audi
#ikinci el otomobil
#ikinci el araç
#ikinci el araba
#değer kaybı
#Araç Değeri
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.