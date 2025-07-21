En çok değer yitiren elektrikli araçlar listelendi! 5 yıllık kaybı hesapladılar

Yeni araç alırken teknoloji, tasarım ve ikinci el değeri gibi unsurlar öne çıkıyor. Ancak otomobil piyasasında asıl hareket ikinci elde yaşanıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD’de de ikinci el araç pazarı, sıfır araç pazarının üç katı büyüklüğünde. Hal böyle olunca, düşük kilometreli ve güvenilir bir ikinci el elektrikli aracı daha uygun fiyata almak, binlerce dolar tasarruf anlamına gelebiliyor.

COVID SARSINTISI DİNİYOR

Pandemi sonrası tedarik zinciri krizleri ve bayii zamları, bazı modellerin fiyatlarını yapay şekilde yükseltmişti. Ancak son veriler, bu dengesizliğin geride kaldığını gösteriyor.

CarsDirect, Carscoops, iSeeCars, USNews ve Yahoo!Finance'tan derlenen bilgilere göre, Mercedes S-Serisi gibi modeller en yüksek değer kaybını yaşarken, Japonya menşeli Toyota ve Honda gibi markaların ekonomik ve güvenilir modelleri değerini daha iyi korudu.

TESLA’NIN DEĞER KAYBI DİKKAT ÇEKİCİ

Lüks markalarda değer kaybı sürerken, Tesla özelinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. CEO Elon Musk’ın tartışmalı siyasi çıkışları markaya olan ilgiyi kutuplaştırdı. Talepte yaşanan düşüş hem sıfır hem ikinci el Tesla fiyatlarını aşağı çekti. Araştırma platformu iSeeCars’a göre, Tesla Model S’in ortalama fiyatı 2025 Haziran itibarıyla 46 bin 700 dolara kadar geriledi. Bu, sadece 12 ayda yüzde 16’lık (8 bin 800 dolar) bir düşüş anlamına geliyor.

5 YILDA EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Ancak bu haber yalnızca Tesla’yı konu almıyor. Asıl odak, son 5 yıl içinde sıfır alındıktan sonra en fazla değer kaybeden elektrikli araçlar. Eğer iyi fiyatlı ikinci el bir EV peşindeyseniz, aşağıdaki listeye göz atmanızda fayda var. Modeller, en yüksekten en düşük değer kaybına göre sıralandı. Listenin zirvesinde ise yine bir Alman otomotiv devi Audi'nin "Q8 e-Tron" modeli yer aldı. İşte o liste:

DEĞER KAYBI HIZLI, AMA GELECEKPARLAK

Elektrikli araçlar daha az bakım gerektirdiği ve içten yanmalı motorlara göre daha uzun ömürlü olduğu için, bu yüksek değer kayıpları bazı uzmanlara göre geçici. Yeni nesil EV’ler, önceki modelleri hızla demode hale getirse de, içten yanmalı motorların da sonunu getirecek bir dönüşümün parçası olarak görülüyorlar.