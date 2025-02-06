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En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Ekonomim
06 Şubat 2025 14:23 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:48
En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi

Lüks otomobil pazarı, yükselen enflasyona rağmen yükselmeye devam ediyor. Ocak ayında  gerileyen binek otomobil satışlarının aksine lüks araç satışları yüzde 21 arttı. "Lüks otomobil" denince akla gelen iki markanın liste dışı kalması ise şaşırttı.

Lüks otomobil pazarı Türkiye'de gün geçtikçe büyüyor. Genel otomobil satışları 2025 Ocak ayı itibarıyla yüzde 12,64 gerilese de premium modellerde satışlar tersi istikamette ilerleyerek yüzde 21,81 arttı. Lüks sınıfta toplam satış 7 bin 253 adede ulaşırken, pazar payı yüzde 9,30’dan yüzde 12,96’ya çıktı.

ZİRVE YİNE MERCEDES'İN

Ekonomim'in gazeteci Emre Özpeynirci'den aktardığı listeye göre, lüks segmentte Mercedes-Benz uzun süredir oturduğu zirve koltuğunu yine bırakmadı. Ocak 2025'te premium-lüks segmentte 7 bin 253 satış gerçekleştiren Mercedes'i, 1.771 lüks araç satışıyla BMW izledi. Audi 970 adetle üçüncü, Volvo, 698 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Cupra ise 423 adetlik satışıyla beşinci sırada yer aldı.

FERRARI VE PORSCHE LİSTE DIŞI

Lüks araç denilince akla gelen ilk markalardan İtalyan Ferrari ile Alman devi Porsche ilk 10'a giremedi İlk 10’da yer alan lüks markalar ve pazar payları:

1- MERCEDES - 1.924 satış (%26,53)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 1. Resim

2- BMW - 1.771 satış (%24,42)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 2. Resim

3- AUDI - 970 satış (%13,37)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 3. Resim

4- VOLVO - 698 satış (%9,62)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 4. Resim

5- CUPRA - 423 satış (%5,83)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 5. Resim

6- JAECOO - 421 satış (%5,80)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 6. Resim

7- MINI - 292 satış (%4,03)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 7. Resim

8- JEEP - 204 satış (%2,81)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 8. Resim

9- LAND ROVER - 186 satış (%2,56)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 9. Resim

10- DS - 125 satış (%1,72)

En çok satan 10 lüks otomobil belli oldu! Alman ve İtalyan devleri listeye giremedi - 10. Resim

İlk 10'e giremeyen diğer markalar şöyle;

ALFA ROMEO - 113 satış (%1,56)

PORSCHE - 74 satış (%1,02)

LEXUS - 29 satış (%0,40)

MASERATI - 14 satış (%0,19)

ASTON MARTIN - 4 satış (%0,06)

BENTLEY - 2 satış (%0,03)

JAGUAR - 2 satış (%0,03)

HONGQI - 1 satış (%0,01)

ALPINE - 0 satış (%0,00)

FERRARI - 0 satış (%0,00)

LAMBORGHINI - 0 satış (%0,00)

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Kaynak: Ekonomim

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