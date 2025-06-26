En çok satan otomobiller listesi güncellendi! Çin devi FIAT'ı geride bıraktı

Avrupa'nın en çok satılan otomobil marka ve modelleri belli oldu. Listede Çin'in önlenemez yükselişi dikkat çekti. İşte detaylar...

Avrupa Otomobil Üreticiler Derneği (ACEA) mayıs 2025 dönemine ilişkin en çok satan otomobiller listesini yayımladı. Araştırma ve istatistik verilerine göre, mayıs ayında Avrupa otomotiv pazarı hafif bir pozitif sinyal kaydederken AB ülkelerinde sıfır otomobil satışları, 2024'ün aynı ayına kıyasla %1,6 artarak 926.582 adede ulaştı.

HİBRİTE HÜCUM RAKAMLARA YANSIDI

Ayrıca ilk kez, plug-in hibritler (%9,4) aylık pay açısından dizel arabaları (%9,2) geride bıraktı. Ocak-Mayıs döneminde, ilki %8,2'de kalırken, dizel için bu oran %9,5'ti. İkincisi ilk beş ayda %26,6 düşüş yaşadı. Benzin ve dizeli bir araya getirdiğimizde, pazar payı 2024'teki %48,5'e kıyasla %38,1'e düştü.

İŞTE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

Derlenen verilere göre Volkswagen Grubu, Cupra'nın (+%47,7) patlamasıyla 263.787 adet satış ile sıralamada başı çekti. Stellantis , 150.310 adet (-%5,2) ile ikinci sırada yer alırken Alfa Romeo (+%25,8) ve Peugeot (+%4,8) için olumlu performanslar gösterdi. Üçüncü sırada, Dacia'nın (+%15,5) katkısıyla 102.039 adet (+%4) ile Renault Grubu yer aldı.

EN ÇOK SATILAN MODEL CLIO

Mayıs 2025'te Avrupa'nın en çok satan otomobil modeli ise 1.163 adetle Renault Clio oldu. İkinci sırada Dacia Sandero (19.948 adet, +%3) yer alırken, onu %10 düşüşle 18.420 adetle Volkswagen T-Roc takip etti.

ÇİN'İN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

AB tarafından uygulanan ve bu nedenle pek etkili olmayan vergilere rağmen, Çinli üreticilerin büyümesi durdurulamaz görünüyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Dragon Houses, toplam satışların %5,9'una eşit olan 65.808 araç kaydetti ve 2024'teki %2,9'a kıyasla iki katından fazla bir paya sahip oldu.

Mayıs ayında MG , yıllık %30'luk bir artış kaydederek 29.400 araç kaydetti ve yıl başından bu yana hesaplamada Fiat'ı geride bıraktı. İtalyan otomotiv devinin 125.300 araç satışına karşı MG 133.400 otomobil sattı.

2024'e kıyasla %397'lik bir artışla olağanüstü bir büyüme elde eden BYD buna rağmen Nisan ayında ilk kez geride bıraktığı Tesla'nın bu kez 40 bin satış gerisine düştü.