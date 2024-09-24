Dünya devleri arasında Fiat Egea sürprizi! En çok satan SUV model otomobiller belli oldu

24 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:58

Tüm dünyada en çok tercih edilen otomobil çeşitleri SUV modeller olurken Türkiye'de de bu modeller satışların zirvesinde. Türkiye'de otomobil satışları Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet oldu. Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri belli oldu. İşte detaylar...

En güvenilir ve ucuz otomobil listesi belli oldu! İşte dünya genelinde 2025'te uygun fiyatlı araçlar

En güvenilir ve ucuz otomobil listesi belli oldu! İşte dünya genelinde 2025'te uygun fiyatlı araçlar

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaz mevsiminde fiyatlarda durgunluk olsa da üretim kısmındaki zorluklar farklı ülkelerde de ortaya çıkıyor. Türkiye otomobil piyasası Çinli otomobil şirketi BYD'nin hamlesiyle hareketlendi. Elektrikli otomobil piyasasında yeni modeller tanıtılırken en çok tercih edilen SUV modeller de belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet otomobil satışı gerçekleşti. Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 335 bin 895 adet satış rakamıyla yüzde 55,5 paya sahip.

SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan, yüzde 17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri merak edildi. Listedeki SUV modellerin kaç adet sattığı ortaya çıktı.

20 - SKODA KAMİQ

Skoda Kamiq 6 bin 036 adet satıldı.

19 - FORD PUMA

Ford Puma 6 bin 232 adet satıldı.

18 - HYUNDAİ TUCSON

Hyundai Tucson 6 bin 647 adet satıldı.

17 - OPEL CROSSLAND

Opel Crossland 6 bin 696 adet satıldı.

16 - PEUGEOT 408

Peugeot 408 - 6 bin773 adet

15 - OPEL MOKKA

Opel Mokka 6 bin 861 adet satış gerçekleştirdi.

14 - VOLKSWAGEN TİGUAN

Volkswagen Tiguan 7 bin 430 adetlik satış gerçekleştirdi.

13 - VOLKSWAGEN TAİGO

Volkswagen Taigo 7 bin 574 adetlik satış gerçekleştirdi.

12 - DACİA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway 7 bin 885 adet satıldı.

11 - MG HS

MG'nin HS modeli 8 bin 801 adet satıldı.

10 - NİSSAN QASHQAİ

Nissan Qashqai 9 bin 407 adet satıldı.

9 - HYUNDAİ BAYON

Hyundai Bayon 9 bin 783 adet satıldı.

8 - PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 - 10 bin 382 adet

7 - CHERY OMODA 5

Chery Omoda 5 - 10 bin 860 adet

6 - PEUGEOT 3008

Peugeot 3008’den 10 bin 987 adet satıldı.

5 - DACİA DUSTER

14 bin 002 adetlik satışla Dacia Duster 4. sırada yer alıyor.

4 - TOGG T10X

Togg T10X 14 bin 849 adet satış gerçekleştirdi.

3 - CHERY TIGGO 7 PRO

Chery Tiggo 7 Pro 15 bin 446 adet satıldı.

2 - CHERY TIGGO 8 PRO

Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 080 adet

1 - FİAT EGEA CROSS

Fiat Egea Cross 16 bin 175 adetlik satış gerçekleştirdi.