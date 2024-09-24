Dünya devleri arasında Fiat Egea sürprizi! En çok satan SUV model otomobiller belli oldu
Tüm dünyada en çok tercih edilen otomobil çeşitleri SUV modeller olurken Türkiye'de de bu modeller satışların zirvesinde. Türkiye'de otomobil satışları Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet oldu. Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri belli oldu. İşte detaylar...
Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaz mevsiminde fiyatlarda durgunluk olsa da üretim kısmındaki zorluklar farklı ülkelerde de ortaya çıkıyor. Türkiye otomobil piyasası Çinli otomobil şirketi BYD'nin hamlesiyle hareketlendi. Elektrikli otomobil piyasasında yeni modeller tanıtılırken en çok tercih edilen SUV modeller de belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet otomobil satışı gerçekleşti. Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 335 bin 895 adet satış rakamıyla yüzde 55,5 paya sahip.
SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan, yüzde 17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri merak edildi. Listedeki SUV modellerin kaç adet sattığı ortaya çıktı.
20 - SKODA KAMİQ
Skoda Kamiq 6 bin 036 adet satıldı.
19 - FORD PUMA
Ford Puma 6 bin 232 adet satıldı.
18 - HYUNDAİ TUCSON
Hyundai Tucson 6 bin 647 adet satıldı.
17 - OPEL CROSSLAND
Opel Crossland 6 bin 696 adet satıldı.
16 - PEUGEOT 408
Peugeot 408 - 6 bin773 adet
15 - OPEL MOKKA
Opel Mokka 6 bin 861 adet satış gerçekleştirdi.
14 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 7 bin 430 adetlik satış gerçekleştirdi.
13 - VOLKSWAGEN TAİGO
Volkswagen Taigo 7 bin 574 adetlik satış gerçekleştirdi.
12 - DACİA SANDERO STEPWAY
Dacia Sandero Stepway 7 bin 885 adet satıldı.
11 - MG HS
MG'nin HS modeli 8 bin 801 adet satıldı.
10 - NİSSAN QASHQAİ
Nissan Qashqai 9 bin 407 adet satıldı.
9 - HYUNDAİ BAYON
Hyundai Bayon 9 bin 783 adet satıldı.
8 - PEUGEOT 2008
Peugeot 2008 - 10 bin 382 adet
7 - CHERY OMODA 5
Chery Omoda 5 - 10 bin 860 adet
6 - PEUGEOT 3008
Peugeot 3008’den 10 bin 987 adet satıldı.
5 - DACİA DUSTER
14 bin 002 adetlik satışla Dacia Duster 4. sırada yer alıyor.
4 - TOGG T10X
Togg T10X 14 bin 849 adet satış gerçekleştirdi.
3 - CHERY TIGGO 7 PRO
Chery Tiggo 7 Pro 15 bin 446 adet satıldı.
2 - CHERY TIGGO 8 PRO
Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 080 adet
1 - FİAT EGEA CROSS
Fiat Egea Cross 16 bin 175 adetlik satış gerçekleştirdi.