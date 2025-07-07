En çok sorun çıkaran otomobiller açıklandı! Zirveyi kaptırarak hüsrana uğradı

Küresel otomobil piyasasında dev markalar yüksek teknolojiye sahip yeni modellerini tanıtıyor. Ancak bazı modellerin teknolojisinde birçok problem ortaya çıkıyor ve sürücülerin şikayetine neden oluyor. Yeni yapılan araştırmaya göre en çok sorun çıkaran markalar belli oldu. Bir marka lider konumundayken listede 7. sıraya geriledi. İşte detaylar...

Dünya genelinde sıfır otomobil piyasasında her geçen gün yeni modeller ortaya çıkıyor. Otomobil firmaları üretimde sınırlı davransa da teknoloji geliştikçe dev markalarda beklentiler artıyor. Otomobil alacaklar sadece dış görünüm değil araçların iç ve teknik özelliklerine de dikkat ediyor.

YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP OTOMOBİLLERDE PEŞ PEŞE ŞİKAYET

Bazı otomobillerin 2025 serisinde tüketici şikayetleri ve teknik sorunlar ortaya çıktı. Bu kapsamda bazı anket firmaları araştırma yaptı. JD Power'da otomobil kıyaslama kıdemli direktörü Frank Hanley, yeni otomobil lansmanlarının sorunlu olduğunu belirterek, lüks otomobillerde bulunan yüksek teknoloji seviyesi nedeniyle premium markaların genellikle kitle pazarı markalarından daha fazla sorun yaşadığını söylüyor.

JD Power, bu yılki IQS'yi, 3 aylık deneyimden sonra 2025 model yılı yeni araçların 92.694 alıcısı ve kiracısından alınan anket sonuçlarını açıkladı. Ankete 10 araç kategorisi bilgi-eğlence, özellikler, kontroller ve ekranlar, dış tasarım, sürüş yardımı; iç, güç aktarma organları, koltuklar, sürüş deneyimi, iklim şeklinde dahil edildi.

ARAÇ İÇİ TEKNOLOJİLERE DİKKAT!

Hanley, araç içindeki teknolojilerin hayal kırıklığına uğrattığını belirtirken ‘’Müşteriler, iklim ayarları ve dahili garaj kapısı açıcıları gibi önemli araç işlevlerine erişmek için birden fazla ekrana dokunmak ve kaydırmak zorunda kalıyor. Sahipler, bunların aşırı karmaşık olduğunu ve sürüş sırasında kullanılmaları halinde dikkat dağıttığını düşünüyor. Otomobil üreticileri, bu etkileşimlerin bazıları için özel fiziksel kontrolleri koruyarak, sorun noktalarını hafifletebilir ve genel müşteri deneyimini basitleştirebilir" diyor. Ekran, bilgi-eğlence sistemleri ve küçük bardak tutucuların sürücülerin konsantrasyonunu bozduğu da tüketicilerin şikayetleri arasında yer aldı.

ZİRVEDEN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Anket sonuçlarına göre en çok sorun yaşanması beklenen otomobiller belli oldu. Ram Trucks, 2024'te sıralamada lider konumda yer aldıktan sonra, 2025 JD Power İlk Kalite Çalışması'nda sondan yedinci sıraya geriledi. Ram'ın tek bir yılda böylesine dramatik bir düşüş yaşaması ilginç karşılandı.

EN ÇOK SORUN ÇIKARAN OTOMOBİLLER

Autoguide'de yer alan detaylarda JD Power’ın 2025 İlk Kalite Çalışması listesi açıklandı. 2025'te en çok sorun yaşayan otomobiller merak edildi.

Audi: 269 PP100

Volvo: 258

Infiniti: 242

Volkswagen: 225

Mazda: 225

Mitsubishi: 222

Ram: 218

Mini: 218

Chrysler: 213

Mercedes-Benz: 210