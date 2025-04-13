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 | Suat Vilgen

En çok yakıt tasarrufu sağlayan hibrit SUV belli oldu! Beş yıllık araştırmada zirve Toyota'nın!

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı, en çok yakıt tasarrufu sağlayan SUV otomobili seçti. Toyota'nın estetik aracı zirvede yer aldı.

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En çok yakıt tasarrufu sağlayan hibrit SUV belli oldu! Beş yıllık araştırmada zirve Toyota'nın!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 12:05

PHEV’ler (şarj edilebilir hibrit araçlar), verimli içten yanmalı motorları (ICE) geleneksel hibrit araçlara kıyasla daha büyük elektrikli sürüş sistemleriyle birleştirmeleri sayesinde, yeni araç pazarındaki en iyi EPA tahmini yakıt verimliliği derecelerinden birine sahiptir. HEV’lerin (melez hibritlerin) aksine, PHEV’leri prizden şarj edilebiliyor ve bu da aracı kısa mesafelerde yalnızca elektrikle kullanmaya olanak tanıyor.

En çok yakıt tasarrufu sağlayan hibrit SUV belli oldu! Beş yıllık araştırmada zirve Toyota'nın!

TOYOTA RAV 4 ZİRVEDE

Top Speed'in haberine göre, PHEV segmenti, HEV ve BEV (bataryalı elektrikli araçlar) segmentlerine göre daha niş bir alan olsa da, bu durum değişmek üzere. Çünkü birçok küresel üretici, tam elektrikli dönüşümün bu kadar kısa sürede gerçekçi olmadığını fark ederek bu teknolojiye daha fazla odaklanacaklarını duyurdu. Japon üreticiler hibrit teknolojisine uzun süredir bağlı kalsalar da, bunların çok azı PHEV üretiyor. Piyasada bulunan az sayıdaki PHEV ise deneyimleyebileceğiniz en iyi örnekler arasında yer alıyor. Bu modellerden biri olan Toyota Rav 4, en çok yakıt tasarrufu sağlayan hibrit SUV konumunda.

En çok yakıt tasarrufu sağlayan hibrit SUV belli oldu! Beş yıllık araştırmada zirve Toyota'nın!
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EPA 5 YILLIK TÜKETİM MALİYETİNİ HESAPLADI

EPA'nın beş yıllık yakıt maliyeti tasarrufu tahminlerine göre Toyota Rav 4, ABD pazarındaki en eski hibrit ürünlerden birini temsil eden bir isme sahip olsa da, çok daha modern ve dikkat çekici bir tasarıma sahip.

En çok yakıt tasarrufu sağlayan hibrit SUV belli oldu! Beş yıllık araştırmada zirve Toyota'nın!
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Ayrıca araçta etkileyici verimliliğinden ödün vermeyen güçlü bir aktarma organı kullanılıyor. Uzun süredir piyasada olan bu modelin güç aktarma sistemi, başka bazı Japon SUV modellerinde de kullanılmakta. Ancak EPA tahminlerine göre hâlâ en avantajlı seçenek olmaya devam ediyor ve yakıt tasarrufu açısından en iyi getiriyi sunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TOYOTA RAV 4 HYBRİD FİYATI NE KADAR?
Toyata RAV 4 Hybrid Türkiye'deki yetkili bayilerde 3.565.000 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor.
ETİKETLER
#toyota
#suv
#suv
#hibrit araç
#hibrit araç
#Yakıt Tasarrufu
#Hibrit Otomobil
#toyota rav4
#Otomobil
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