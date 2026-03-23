En düşük müşteri memnuniyetine sahip elektrikli otomobili belli oldu: Sahipleri adeta yaka silkti

Elektrikli otomobiller her geçen gün daha ulaşılabilir fiyatlarla ve yüksek performansla karşımıza çıkıyor. Araçların güvenilirlik oranları giderek artarken, sürücülerin memnuniyet seviyelerinde de genel anlamda belirgin bir yükseliş gözlemleniyor. Ancak bazı modeller de sahiplerine beklenen deneyimi sunmaktan oldukça uzak.
J.D. Power'ın 2026 yılı elektrikli araç müşteri memnuniyeti anketine göre, Honda Prologue genel sıralamada en düşük puanı alarak dikkatleri üzerine çekti. Ana akım segment ortalaması 727 puan iken, Prologue yalnızca 623 puanda kalarak rakiplerinin gerisinde konumlandı.
Araçla aynı platformu paylaşan Chevrolet Blazer EV 711 puan alırken, premium segmentin en alt sırasında yer alan Audi Q6 e-tron bile 690 puanla Honda'yı geride bırakmayı başardı. Ankette aynı altyapıya sahip Acura ZDX modeline ise yer verilmedi.
Honda marka olarak otomotiv dünyasında genellikle yüksek dayanıklılık ile ilişkilendirilse de, Prologue modelinde işler pek yolunda gitmedi. Japon üreticinin General Motors'a ait Ultium platformunu kullanma kararı, aracın çeşitli yazılım ve donanım sorunlarıyla boğuşmasına yol açtı.
Hatta Consumer Reports, yaşanan sayısız aksaklık sebebiyle aracı "uzak durulması gereken otomobiller" listesine ekledi. Piyasaya sürüldüğü ilk günlerde de sıradan özellikleriyle eleştirilen otomobilin menzil, tasarım ve sürüş dinamikleri açısından rakiplerine kıyasla öne çıkacak yenilikçi bir adım sunamadığı yorumu yapılmıştı.