En güvenilir otomobil markaları belli oldu! Üç lüks marka 2025'e damga vuracak

20 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:22

Yeni yıla girilirken fiyatları merak edilen bazı lüks otomobiller konfor ve rahatlık açısından ilgi çekiyor. Consumer Reports'un son güvenilirlik araştırması, üç lüks otomobil üreticisini öne çıkardı. 2025'te en güvenilir olacak üç lüks otomobil markası dikkat çekti.

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Küresel piyasalarda bazı otomobil markaları sadece fiyatlarıyla değil üretim sıkıntısıyla da konuşuluyor. Artan fiyatlar sebebiyle 2024 yılında lüks otomobiller de adından söz ettirdi. Consumer Reports'un son güvenilirlik araştırması, üç lüks otomobil üreticisinin 2025'te en güvenilir markalar arasında yer aldığını gösteriyor.

EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI

Lüks otomobiller sadece deri koltuklar ve gösterişli amblemlerle değil teknik detaylarıyla da ön plana çıkıyor. Konfor ve rahatlık açısından değerlendirildiğinde ilk 5 marka listede yer aldı. İşte o lüks otomobil markaları…

1. Subaru

2. BMW

3. Lexus

4. Porsche

5. Honda

BMW, Consumer Reports'un 2025 güvenilirlik listesinde geçen yıla göre bir sıra gerileyerek ikinci sırada yer aldı. 78'lik genel puanıyla BMW, güvenilir lüks markalar arasında en yüksek olan 89'luk muhteşem yol testi puanı sayesinde rekabetçiliğini sürdürüyor.

Lexus bu yıl genel olarak 77 puan, 80 yol testi puanıyla adından söz ettirdi. Porsche memnuniyet ve lükste öne çıkıyor, ancak güvenilir marka listede geriye düşüyor.