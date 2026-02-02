En güvenilir otomobil markaları listesi güncellendi! Zirvenin sahibi belli oldu

Kategoriler
Dünyanın en güvenilir otomobil markalarına ilişkin yeni araştırma yapıldı. Araştırmalarda 2026 yılında zirvenin sahibi belli oldu. Yaklaşık 380.000 araç sorgulandı. İşte detaylar...
Otomobil modellerinin bazıları piyasaya sürülürken hata sebebiyle geri çağrılıyor ve teknik sorunları müşterilerin güvenini kırıyor. Bu kapsamda yapılan yeni araştırmalarda 2026 yılında dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Consumer Reports, yıllık üye güvenilirlik anketlerinden elde ettiği verileri analiz ederek yeni otomobil, kamyon ve SUV için tahmini güvenilirlik puanlarını hesapladı.
Markalar, modeller ve güç aktarma sistemleri genelinde yapılan araştırma yaklaşık 380.000 aracı kapsadı. 2026 yılında ilk yedi sıranın altısını Japon markaları oluşturuyor.
Toyota - Puan: 66 - Japonya
Lexus - Puan: 60 - Japonya
Honda - Puan: 59 - Japonya
BMW - Puan: 58 - Almanya
Nissan - Puan: 57 - Japonya
Acura - Puan: 54 - Japonya
Buick - Puan: 51 - ABD
Tesla - Puan: 50 - ABD
Kia - Puan: 49 - Güney Kore
Ford - Puan: 48 - ABD
Hyundai - Puan: 48 - Güney Kore
Audi - Puan: 44 - Almanya
Mazda - Puan: 43 - Japonya
Volvo - Puan: 42 - İsveç
Volkswagen - Puan: 42 - Almanya
Chevrolet - Puan: 42 - ABD
Cadillac - Puan: 41 - ABD
Mercedes-Benz - Puan: 41 - Almanya