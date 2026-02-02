En güvenilir otomobil markaları listesi güncellendi! Zirvenin sahibi belli oldu

Otomobil modellerinin bazıları piyasaya sürülürken hata sebebiyle geri çağrılıyor ve teknik sorunları müşterilerin güvenini kırıyor. Bu kapsamda yapılan yeni araştırmalarda 2026 yılında dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Consumer Reports, yıllık üye güvenilirlik anketlerinden elde ettiği verileri analiz ederek yeni otomobil, kamyon ve SUV için tahmini güvenilirlik puanlarını hesapladı.