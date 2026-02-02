Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En güvenilir otomobil markaları listesi güncellendi! Zirvenin sahibi belli oldu

Şubat 02, 2026 10:01
1
En güvenilir otomobiller

Dünyanın en güvenilir otomobil markalarına ilişkin yeni araştırma yapıldı. Araştırmalarda 2026 yılında zirvenin sahibi belli oldu. Yaklaşık 380.000 araç sorgulandı. İşte detaylar...

2
Consumer Reports

Otomobil modellerinin bazıları piyasaya sürülürken hata sebebiyle geri çağrılıyor ve teknik sorunları müşterilerin güvenini kırıyor. Bu kapsamda yapılan yeni araştırmalarda 2026 yılında dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Consumer Reports, yıllık üye güvenilirlik anketlerinden elde ettiği verileri analiz ederek yeni otomobil, kamyon ve SUV için tahmini güvenilirlik puanlarını hesapladı.

3
Japon otomobiller

Markalar, modeller ve güç aktarma sistemleri genelinde yapılan araştırma yaklaşık 380.000 aracı kapsadı. 2026 yılında ilk yedi sıranın altısını Japon markaları oluşturuyor.

4
Toyota

Toyota - Puan: 66 - Japonya

5
Lexus

Lexus - Puan: 60 - Japonya

6
Honda

Honda - Puan: 59 - Japonya

7
BMW

BMW - Puan: 58 - Almanya

8
Nissan

Nissan - Puan: 57 - Japonya

9
Acura

Acura - Puan: 54 - Japonya

10
Buick

Buick - Puan: 51 - ABD

11
Tesla

Tesla - Puan: 50 - ABD

12
Kia

Kia - Puan: 49 - Güney Kore

13
Ford

Ford - Puan: 48 - ABD

14
Hyundai

Hyundai - Puan: 48 - Güney Kore

15
Audi

Audi - Puan: 44 - Almanya

16
Mazda

Mazda - Puan: 43 - Japonya

17
Volvo

Volvo - Puan: 42 - İsveç

18
Volkswagen

Volkswagen - Puan: 42 - Almanya

19
Chevrolet

Chevrolet - Puan: 42 - ABD

20
Cadillac

Cadillac - Puan: 41 - ABD

21
En güvenilir otomobil markaları listesi güncellendi! Zirvenin sahibi belli oldu

Mercedes-Benz - Puan: 41 - Almanya

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.