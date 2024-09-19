En güvenilir ve ucuz otomobil listesi belli oldu! İşte dünya genelinde 2025'te uygun fiyatlı araçlar

19 Eylül 2024 15:21 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:22

Dünya genelinde ekonomik kriz ve çip tedariki sorunları nedeniyle otomobil üretimi azaldı. Sıfır otomobil fiyatlarının yanı sıra ikinci el otomobil fiyatlarında da 2022'den bu yana orantısız fiyat artışları görüldü. Birçok ülkede vatandaşlar üretimin kısıtlanması ve pahalılık sebebiyle ikinci el otomobil fiyatlarını yakından araştırmaya başladı. 2025'te bütçeye uygun en güvenilir araçların listesi oluşturuldu. İşte detaylar...

Küresel piyasalarda enflasyon​ oranlarının dengesizliği ve ekonomik kriz otomobil üretimlerini doğrudan etkiledi. Sıfır otomobil​ üretiminde çip sorunu fiyatları yükseltirken, ikinci el otomobillerde de orantısız yükselişler görüldü. Otomobil üreticileri, temel ham madde ve çip gibi ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı.

AVRUPA VE ABD'DE OTOMOBİL FİYATLARINDA ARTIŞ

Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. 2022 yılında Indicata’nın ikinci el online pazar raporuna göre, Türkiye’de ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 artarak zam kervanına katılmıştı. Otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle ikinci el fiyatları Avrupa ve ABD pazarında da önemli artışlar kaydetti.

CarEdge'in son verilerine göre, 2024'teki ortalama kullanılmış araba listesi 25.571 dolara dayandı. 2024’te olduğu gibi 2025’te otomobil fiyatlarının artacağı düşünülürken vatandaş ikinci el otomobillerde en uygun olanlarını araştırıyor. Sıfır otomobilde çeşitli kampanyalar ortaya çıksa da ikinci el piyasada hareketliliğini koruyor.

2025'TE BÜTÇEYE UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLEN ARAÇLAR

2025’te bütçeye uygun en güvenilir otomobiller araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre 2010-2019 model markaların listesi oluşturuldu.

2016-2019 Chevrolet Cruze

Fiyat Aralığı: 7.475 - 9.925 dolar

Sahibinin bildirdiği MPG: 33 mpg

Consumer Reports, bu ikinci nesil Cruze'a "konforlu sürüş, nispeten geniş iç mekan ve zahmetsiz güç" nedeniyle yüksek notlar veriyor. Güvenilirliği "ikinci yılında iyileşti" ve 2017 model yılı, 2016 model yılından daha çekici hale geldi.

2015-18 Toyota Prius

Ortalama fiyat: 14.000 -17.000 dolar

EPA birleşik yakıt ekonomisi: 46-50 mpg

Prius, Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından En İyi Güvenlik Seçimi olarak seçildi ve Cars.com'un 2016 Çevre Dostu Yılın Arabası ödülünü kazandı.

2010-2013 Honda Uyumlu

Fiyat Aralığı: 6.850 - 7.250 dolar

Sahibinin bildirdiği MPG: 32 mpg

Consumer Reports'a göre, Fit'in bu nesli önceki modellere göre "daha hızlı, daha güvenli ve daha modern" hale getirmek için 2009'da yeniden tasarlandı.

2014-17 Acura ILX

Fiyat aralığı: 13.000-17.000 dolar

EPA birleşik yakıt ekonomisi: 25-29 mpg (sadece benzin); 38 mpg (hibrit)

Cars.com'a göre Acura'nın bu versiyonu yükseltilmiş süspansiyon ve direksiyona sahip ve iyi bir yol tutuşu ve sürüş kalitesi sunuyor.

2016-17 Chevrolet Volt

Ortalama fiyat: 15.000-16.000 dolar

EPA birleşik yakıt ekonomisi: Tam pil şarjıyla 53 mil tamamen elektrikli menzilden sonra hibrit olarak 42 mpg

Cars.com, Volt'un IIHS'nin En İyi Güvenlik Seçimi olmasının yanı sıra "günlük sürüş için kullanışlı bir tamamen elektrikli menzile ve iyi yakıt ekonomisine" sahip olduğunu belirtti.

2013 Mazda 3

Fiyat Aralığı: 6.275 - 9.925 dolar

Sahibinin bildirdiği MPG: 32 mpg

Mazda3'ün güç aktarma organlarında 2012'de tanıtılan değişiklikler yakıt ekonomisini iyileştirdi, Consumer Reports kaydetti, yol testi puanı ise onu model yılı için Consumer Reports'un küçük otomobil sıralamalarında en üste yerleştirdi.

2017-18 Toyota Corolla

Ortalama fiyat: 15.500-17.000 dolar

EPA birleşik yakıt ekonomisi: 30-34 mpg

Cars.com'a göre 2017 Corolla, "standart güvenlik ve sürücü yardım özelliklerinin etkileyici bir şekilde bir araya getirilmesini" sağladı. Bu özellikler arasında geri görüş kamerası, yaya algılama ve otomatik acil frenleme özellikli ileri çarpışma uyarısı, şeritten ayrılma direksiyon asistanı, otomatik uzun farlar ve adaptif hız sabitleyici yer alıyor.

2011 Lexus ES

Fiyat Aralığı: 9.500 dolar

Sahibi MPG'yi bildirdi: 24 mpg

Tüketici Raporlarına göre Lexus ES "konforlu bir sürüş" ve iyi yakıt ekonomisi sunuyor. Arka koltuk yan hava yastıkları standarttır.

2015 Honda CR-V

Ortalama fiyat: Yaklaşık 16.500 dolar

EPA birleşik yakıt ekonomisi: 28-29 mpg

Cars.com'un bildirdiğine göre, bu araç geniş kapı açıklıkları, alçak basamak yüksekliği ve bol kargo tabanı nedeniyle "bir araç paylaşım SUV'si olarak ün kazandı.

2010-2013 Toyota Corolla

Fiyat Aralığı: 7.525 - 8.125 dolar

Sahibinin bildirdiği MPG: 30 mpg

Tüketici Raporlarına göre Corolla, "mükemmel yakıt ekonomisi"nin yanı sıra "sağlam" yol tutuşu ve "tümsekleri çok iyi emen" bir süspansiyon sistemi sunuyor.