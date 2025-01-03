En güvenilmez 10 otomobil belli oldu: Listede ABD'li markalar şaşırttı

03 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:57

Tüketici verilerine göre 2025'in en güvenilmez 10 otomobili belli oldu. Araç sürücüleri katıldığı ankette bakım masraflarının yanı sıra tasarım ve yol tutuşunu da değerlendirdi. Listeye ABD'li markalar damga vurdu. İşte detaylar...

Yeni modellerin piyasaya sürüldüğü otomobil sektöründe 2025​ yılında yoğun rekabet​ bekleniyor. Farklı marka​ ve modellerin piyasaya dahil olmasıyla fiyatlarda sıkça değişimlerin olması hatta kampanyaların artması bekleniyor. Elektrikli, hibrit, benzin ve dizel dahil olmak üzere tüm sıfır-ikinci el otomobillerde bakım maliyetleri de merak ediliyor.

BEĞENİLMEYEN OTOMOBİL MARKALARI

Fiyat artışları sebebiyle araç sürücüleri bakım masrafları daha az olan otomobillere yönelmek istiyor. Tüketici verilerine göre 2025’te tasarım ve bakım maliyeti olarak beğenilmeyen otomobillerin listesi belli oldu. Düşük performans gösteren modellerin çoğu ABD markalarından çıktı.

Consumer Reports'un sürücülerin kaçınmasını önerdiği araçlar şu şekilde sıralandı:

1. Ford F-150 Hibrit: Bu model, ankete katılanlar arasında en az etkileyici olarak derecelendirildi ve 100 üzerinden sadece 7 puan alabildi.

2. GMC Canyon: En az beğenilen ikinci araç olmasına rağmen, yine de Ford'un 15 puanla iki katını aldı.

3. Chevrolet Colorado: Bu sevilmeyen model de 15 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

4. Rivian R1-T: Rivian 20 puan aldı.

5. Ford Escape Hybrid: Bu Ford hybrid de sadece 21 puanla pek iyi bir performans gösteremedi.

6. Jeep Grand Cherokee L: Altıncı sıradaki puan ise 22.

7. Toyota 4Runner: Bu otomobillerin daha çok yol tutuşu eleştirildi 22 puan aldı.

8. Nissan Frontier: Bu SUV 27 puan aldı.

9. Jeep Wrangler: Güvenilmez araçlar listesindeki üçüncü Jeep olan Jeep, 100 üzerinden 27 puan aldı.

10. Ford F-150 Lightning: Bu Ford, 28 puanla ilk ikisinden daha iyi bir performans gösterdi.