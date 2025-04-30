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 | Suat Vilgen

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

Tüketici Raporları, 5 ila 10 yıllık modellerinin (2015-2020 model yılı) güvenilirliğine göre 26 otomobil markasını sıraladı. Japon markaları bu sıralamada ilk beş sırayı kaptı. İşte listenin ilk 25 sırası...

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En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 12:23

Günümüz ortamında, yeni bir araba satın almak birçok hane için bir çile haline geldi ve bu da kullanılmış araba pazarındaki talebi körüklüyor. Ancak tüm kullanılmış araçlar eşit nitelikte üretilmiyor ve güvenilirlik uzun vadeli sahip olma maliyetlerinde önemli bir rol oynuyor. Gelecekte pahalı onarımlardan kaçınmak isteyen alıcılar için marka itibarı her zamankinden daha önemli.

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

12 AY BOYUNCU SORUN ÇIKARAN ARAÇLAR İNCELENDİ

Amerikan Tüketiciler Birliği (Consumer Reports) 2025'in en iyi kullanılmış bir başka deyişle ikinci el araba markalarını sıraladı. Consumer Reports, sıralamayı yaparken, güvenilirlik puanlarını elde etmek için üyelerinden son 12 ayda araçlarıyla yaşadıkları sorun sayısını bildirmelerini istedi. Analiz sadece 2015-2020 model yılı otomobillerine odaklanırken, örneklem büyüklüğü 150.000 aracı baz aldı.

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

İLK 5 SIRA JAPONLARIN

Bu verilerden, kullanılmış araç satın alırken Japon markalarının genellikle en güvenilir olduğunu ortaya koydu. En düşük sıradaki Japon markası dokuzuncu sıradaki Subaru olurken, Toyota, Mazda ve yine Toyota'nın ürettiği lüks Lexus markası ilk 3 sırayı aldı. Honda ve Acura ise dördüncü ve beşinci sırada yer buldu.

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

YILLAR BU ARABALARI ESKİTEMİYOR

Lexus ve Toyota gibi markaların, birçok yeni sistem sunmak yerine tüm ürün serilerini kademeli olarak iyileştirerek muhafazakar yeniden tasarım geçmişi sıralamada etkili oldu. Veriler, zamanla bu markaların arabalarının yeniyken güvenilir olduğunu ve yaşlandıkça da güvenilir olmaya devam ettiğini tutarlı bir şekilde ortaya koydu.

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

İŞTE 2025'İN EN İYİ İKİNCİ EL ARABALARI

25- Jeep (Güvenirlilik puanı: 31)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

24- Dodge (Güvenirlilik puanı: 32)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

23- Mini (Güvenirlilik puanı: 33)x

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

22- Hyundai (Güvenirlilik puanı: 36)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

21- GMC (Güvenirlilik puanı: 36)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

20- Kia (Güvenirlilik puanı: 37)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

19- Ford (Güvenirlilik puanı: 38)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

18-Ram (Güvenirlilik puanı: 38)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

17- Chevrolet (Güvenirlilik puanı: 40)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

16- Volkswagen (Güvenirlilik puanı: 40)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

15- Tesla (Güvenirlilik puanı: 40)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi
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14- Audi (Güvenirlilik puanı: 42)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

13- Lincoln (Güvenirlilik puanı: 43)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

12- BMW (Güvenirlilik puanı: 45)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

11- Mercedes Benz (Güvenirlilik puanı: 47)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

10- Cadillac (Güvenirlilik puanı: 48)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

9- Subaru (Güvenirlilik puanı: 48)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

8- Nissan (Güvenirlilik puanı: 49)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

7- Volvo (Güvenirlilik puanı: 49)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

6- Buick (Güvenirlilik puanı: 53)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

5- Acura (Güvenirlilik puanı: 55)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

4- Honda (Güvenirlilik puanı: 56)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

3- Mazda (Güvenirlilik puanı: 63)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

2- Toyota (Güvenirlilik puanı: 74)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi
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1- Lexus (Güvenirlilik puanı: 81)

En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi
ETİKETLER
#toyota
#ikinci el otomobil
#ikinci el araba
#Güvenilirlik
#Lexus
#japon arabaları
#kullanılmış araba
#Otomobil
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