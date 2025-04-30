En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

Günümüz ortamında, yeni bir araba satın almak birçok hane için bir çile haline geldi ve bu da kullanılmış araba pazarındaki talebi körüklüyor. Ancak tüm kullanılmış araçlar eşit nitelikte üretilmiyor ve güvenilirlik uzun vadeli sahip olma maliyetlerinde önemli bir rol oynuyor. Gelecekte pahalı onarımlardan kaçınmak isteyen alıcılar için marka itibarı her zamankinden daha önemli.

12 AY BOYUNCU SORUN ÇIKARAN ARAÇLAR İNCELENDİ

Amerikan Tüketiciler Birliği (Consumer Reports) 2025'in en iyi kullanılmış bir başka deyişle ikinci el araba markalarını sıraladı. Consumer Reports, sıralamayı yaparken, güvenilirlik puanlarını elde etmek için üyelerinden son 12 ayda araçlarıyla yaşadıkları sorun sayısını bildirmelerini istedi. Analiz sadece 2015-2020 model yılı otomobillerine odaklanırken, örneklem büyüklüğü 150.000 aracı baz aldı.

İLK 5 SIRA JAPONLARIN

Bu verilerden, kullanılmış araç satın alırken Japon markalarının genellikle en güvenilir olduğunu ortaya koydu. En düşük sıradaki Japon markası dokuzuncu sıradaki Subaru olurken, Toyota, Mazda ve yine Toyota'nın ürettiği lüks Lexus markası ilk 3 sırayı aldı. Honda ve Acura ise dördüncü ve beşinci sırada yer buldu.

YILLAR BU ARABALARI ESKİTEMİYOR

Lexus ve Toyota gibi markaların, birçok yeni sistem sunmak yerine tüm ürün serilerini kademeli olarak iyileştirerek muhafazakar yeniden tasarım geçmişi sıralamada etkili oldu. Veriler, zamanla bu markaların arabalarının yeniyken güvenilir olduğunu ve yaşlandıkça da güvenilir olmaya devam ettiğini tutarlı bir şekilde ortaya koydu.

İŞTE 2025'İN EN İYİ İKİNCİ EL ARABALARI

25- Jeep (Güvenirlilik puanı: 31)

24- Dodge (Güvenirlilik puanı: 32)

23- Mini (Güvenirlilik puanı: 33)x

22- Hyundai (Güvenirlilik puanı: 36)

21- GMC (Güvenirlilik puanı: 36)

20- Kia (Güvenirlilik puanı: 37)

19- Ford (Güvenirlilik puanı: 38)

18-Ram (Güvenirlilik puanı: 38)

17- Chevrolet (Güvenirlilik puanı: 40)

16- Volkswagen (Güvenirlilik puanı: 40)

15- Tesla (Güvenirlilik puanı: 40)

14- Audi (Güvenirlilik puanı: 42)

13- Lincoln (Güvenirlilik puanı: 43)

12- BMW (Güvenirlilik puanı: 45)

11- Mercedes Benz (Güvenirlilik puanı: 47)

10- Cadillac (Güvenirlilik puanı: 48)

9- Subaru (Güvenirlilik puanı: 48)

8- Nissan (Güvenirlilik puanı: 49)

7- Volvo (Güvenirlilik puanı: 49)

6- Buick (Güvenirlilik puanı: 53)

5- Acura (Güvenirlilik puanı: 55)

4- Honda (Güvenirlilik puanı: 56)

3- Mazda (Güvenirlilik puanı: 63)

2- Toyota (Güvenirlilik puanı: 74)

1- Lexus (Güvenirlilik puanı: 81)