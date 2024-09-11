En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu: Fiyatı 1 milyon liradan ucuz 2 model kaldı

11 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:23

Çinli dev firma BYD'nin yatırımıyla Türkiye otomobil piyasasında rekabet artacak. En ucuz elektrikli otomobil listesi güncellendi. Eylül 2024 fiyatlarına göre 1 milyondan ucuz 2 model kaldı. İşte detaylar...

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Türkiye’deki otomobil pazarında hareketlilik sürüyor. Sıfır ve ikinci el otomobillerde çeşitli kampanyalar düzenlenirken gözler elektrikli otomobillere çevrildi. Çin otomobil devi BYD’nin de Türkiye’de yatırım yapması elektrikli otomobil pazarını hareketlendirdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adete ulaştı.

Otomobil satışları yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2,6 artışla 20 bin 846 adet olarak kaydedildi.

Eylül 2024 güncel fiyat listelerine göre ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobillerde liste güncellendi.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Marka-Model Ağustos Başlangıç Fiyatı Eylül Başlangıç Fiyatı

Dacia Spring 892.000 TL 892.000 TL

Leapmotor T03 999.000 TL 999.000 TL

MG4 1.290.000 TL 1.290.000 TL

Citroen e-C4 1.349.000 TL 1.375.000 TL

Citroen e-C4X 1.349.000 TL 1.375.000 TL

Fiat 500e 1.425.900 TL 1.375.900 TL

Opel Corsa-e 1.340.900 TL 1.395.900 TL

Togg T10X 1.432.600 TL 1.432.600 TL

Peugeot e-208 1.285.500 TL 1.461.000 TL

Hyundai KONA 1.399.000 TL 1.535.000 TL