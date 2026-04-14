En ucuz elektrikli otomobiller listesi güncellendi! Hürmüz Boğazı krizi elektrikli araç fiyatlarında kendini gösterdi

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 13:52
14.04.2026
saat ikonu 14:01
Resmi kurumlar tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de elektrikli otomobil piyasası günden güne genişliyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş alıcıyı elektrikli araçlara yöneltti. Nisan ayı itibariyle de en ucuz elektrikli otomobiller listesi güncellendi…

En ucuz elektrikli otomobiller listesine bakıldığında özellikle Citroen, marka araçların yoğun olduğu görülüyor. Aynı zamanda Fiat, Hyundai ve Togg marka elektrikli otomobillerin de fiyat açısından avantajlı olması dikkat çekiyor. İşte bugünkü piyasada alınabilecek en ucuz elektrikli otomobiller…

Citroen e-C3

EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER LİSTESİ 

Citroen e-C3

  • Motor gücü 83 kW
  • Menzil 320 km
  • Başlangıç fiyatı 1.468.000 TL

Hyundai INSTER

Hyundai INSTER

  • Motor gücü -85 kW
  • Menzil 355 km
  • Başlangıç fiyatı 1.510.000 TL

Fiat Grande Panda

  • Motor gücü 83 kW
  • Menzil 320 km
  • Başlangıç fiyatı 1.584.900 TL

Citroen e-C3 Aircross

  • Motor gücü 83 kW
  • Menzil 300 km
  • Başlangıç fiyatı 1.717.000 TL

Togg T1OX (V1 RWD)

  • Motor gücü 160 kW
  • Menzil 314 km
  • Başlangıç fiyatı 1.869.048 TL

Togg T1OF (V1 RWD)

  • Motor gücü 160 kW
  • Menzil 350 km
  • Başlangıç fiyatı 1.884.980 TL

Fiat 500e 87 kW

  • Motor gücü
  • Menzil 320 km
  • Başlangıç fiyatı 1.939.900 TL

Fiat 600 BEV

  • Motor gücü 115 kW
  • Menzil 400 km
  • Başlangıç fiyatı 1.969.900 TL

Citroen e-C4 X

  • Motor gücü 115 kW
  • Menzil 360 km
  • Başlangıç fiyatı 2.167.000 TL

Citroen e-C4

  • Motor gücü 115 kW
  • Menzil 350 km
  • Başlangıç fiyatı 2.202.000 TL

