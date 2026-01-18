En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu! Hem fiyatıyla, hem konforuyla 2026’ya damga vuracaklar

Kategoriler
En ucuz otomatik vitesli otomobiller özellikle sürüş sırasında rahatına düşkün olanların dikkatini çekiyor. 2026 yılına girilmesiyle otomotiv dünyasında fiyat listeleri güncellenirken popülaritesi günden güne artan otomatik vitesli araçlar da hem fiyatıyla hem de konforuyla adından sık sık söz ettiriyor. Bu kapsamda en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesine girmeye hak kazanan araçları ve fiyatlarını bir araya getirdik…
Otomatik vitesli otomobil kullanımı günden güne artıyor. Piyasalarda büyük bir değişikliğe neden olan bu tercih fiyat güncellemelerini de beraberinde getiriyor. 2025 yılı sona ererken otomobil markalarının yaptığı kampanyalarla milyonlarca kişi yeni yıla yeni aracıyla girmişti. Şimdi ise 2026’nın en ucuz otomatik vitesli otomobiller gündemde yer alıyor.
SUBARU YENİ CROSSTREK E-BOXER | 3 MİLYON 553 BİN TL
BMW 120 SPORTLİNE | 3 MİLYON 550 BİN TL
AUDİ A3 SPORTBACK TFSI 110 KW ADVANCED S TRONİC | 3 MİLYON 261 BİN TL
MERCEDES A200 | 3 MİLYON 159 BİN TL
LEXUS LBX | 2 MİLYON 995
ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRİCA SPECİALE | 2 MİLYON 403 bin TL
CHERY TİGGO 7 PRESTİGE 4X2 | 2 MİLYON 380 BİN TL
CUPRA BORN | 2 MİLYON 189
SUZUKİ VİTARA | 1 MİLYON 999 BİN TL
NİSSAN JUKE TEKNA | 1 MİLYON 985 BİN TL
PEUGEOT E-208 GT | 1 MİLYON 960 BİN TL
HONDA JAZZ CROSSTAR | 1 MİLYON 880 BİN TL
TOGG T10X V1 RWD STANDART MENZİL | 1 MİLYON 870 BİN TL
SSANGYONG TİVOLİ | 1 MİLYON 790 BİN TL
FORD PUMA TİTANİUM | 1 MİLYON 787 BİN TL
OPEL CORSA | 1 MİLYON 749 BİN TL
SKODA FABİA PREMİUM | 1 MİLYON 733 BİN TL
TOYOTA COROLLA 1.5 VİSİON PLUS MULTİDRİVE S | 1 MİLYON 650 BİN TL
RENAULT CLİO EVOLUTİON 1.0 TCE X-TRONİC 90 HP | 1 MİLYON 625 BİN TL
SEAT IBİZA 1.0 ECOTSI 115 PS DSG STYLE | 1 MİLYON 599 BİN TL
BYD ATTO | 1 MİLYON 575 BİN TL
FİAT GRANDE PANDA | 1 MİLYON 499 BİN TL
HYUNDAİ INSTER DYNAMİC 71.1 KW | 1 MİLYON 453 BİN TL
CİTROEN E-C3 PLUS | 1 MİLYON 420 BİN TL
KIA PİCANTO FEEL | 1 MİLYON 290 TL
DACİA SANDERO ESSENTİAL TCE 100 | 1 MİLYON 240 BİN