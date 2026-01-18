Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu! Hem fiyatıyla, hem konforuyla 2026’ya damga vuracaklar

Ocak 18, 2026 10:19
1
En ucuz otomatik vitesli otomobiller

En ucuz otomatik vitesli otomobiller özellikle sürüş sırasında rahatına düşkün olanların dikkatini çekiyor. 2026 yılına girilmesiyle otomotiv dünyasında fiyat listeleri güncellenirken popülaritesi günden güne artan otomatik vitesli araçlar da hem fiyatıyla hem de konforuyla adından sık sık söz ettiriyor. Bu kapsamda en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesine girmeye hak kazanan araçları ve fiyatlarını bir araya getirdik…

2
otomatik vites

Otomatik vitesli otomobil kullanımı günden güne artıyor. Piyasalarda büyük bir değişikliğe neden olan bu tercih fiyat güncellemelerini de beraberinde getiriyor. 2025 yılı sona ererken otomobil markalarının yaptığı kampanyalarla milyonlarca kişi yeni yıla yeni aracıyla girmişti. Şimdi ise 2026’nın en ucuz otomatik vitesli otomobiller gündemde yer alıyor.

3
SUBARU YENİ CROSSTREK

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

SUBARU YENİ CROSSTREK E-BOXER  |  3 MİLYON 553 BİN TL

4
BMW 120 SPORTLİNE 

BMW 120 SPORTLİNE  |  3 MİLYON 550 BİN TL

5
AUDİ A3 SPORTBACK

AUDİ A3 SPORTBACK TFSI 110 KW ADVANCED S TRONİC  |  3 MİLYON 261 BİN TL

6
MERCEDES A200 

MERCEDES A200  |  3 MİLYON 159 BİN TL

7
LEXUS LBX 

LEXUS LBX  |  2 MİLYON 995

8
ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRİCA

ALFA ROMEO JUNİOR ELETTRİCA SPECİALE  |  2 MİLYON 403 bin TL

9
CHERY TİGGO 7

CHERY TİGGO 7 PRESTİGE 4X2  |  2 MİLYON 380 BİN TL

10
CUPRA BORN

CUPRA BORN  |  2 MİLYON 189

11
SUZUKİ VİTARA

SUZUKİ VİTARA   |  1 MİLYON 999 BİN TL

12
NİSSAN JUKE

NİSSAN JUKE TEKNA  |  1 MİLYON 985 BİN TL

13
PEUGEOT E-208 GT 

PEUGEOT E-208 GT   |  1 MİLYON 960 BİN TL

14
HONDA JAZZ CROSSTAR  

HONDA JAZZ CROSSTAR  |  1 MİLYON 880 BİN TL

15
TOGG T10X V1 RWD STANDART MENZİL 

TOGG T10X V1 RWD STANDART MENZİL  |  1 MİLYON 870 BİN TL

16
SSANGYONG TİVOLİ

SSANGYONG TİVOLİ  |  1 MİLYON 790 BİN TL

17
FORD PUMA TİTANİUM  

FORD PUMA TİTANİUM   |  1 MİLYON 787 BİN TL

18
OPEL CORSA

OPEL CORSA  |  1 MİLYON 749 BİN TL

19
SKODA FABİA PREMİUM 

SKODA FABİA PREMİUM   |  1 MİLYON 733 BİN TL

20
TOYOTA COROLLA 1.5 VİSİON

TOYOTA COROLLA 1.5 VİSİON PLUS MULTİDRİVE S   |  1 MİLYON 650 BİN TL

21
RENAULT CLİO EVOLUTİON

RENAULT CLİO EVOLUTİON 1.0 TCE X-TRONİC 90 HP   |  1 MİLYON 625 BİN TL

22
SEAT IBİZA

SEAT IBİZA 1.0 ECOTSI 115 PS DSG STYLE  |  1 MİLYON 599 BİN TL

23
BYD ATTO

BYD ATTO  |  1 MİLYON 575 BİN TL

24
FİAT GRANDE PANDA

FİAT GRANDE PANDA   |  1 MİLYON 499 BİN TL

25
HYUNDAİ INSTER DYNAMİC

HYUNDAİ INSTER DYNAMİC 71.1 KW  |  1 MİLYON 453 BİN TL

26
CİTROEN E-C3 PLUS 

CİTROEN E-C3 PLUS   |  1 MİLYON 420 BİN TL

27
KIA PİCANTO FEEL

KIA PİCANTO FEEL  |  1 MİLYON 290 TL

28
DACİA SANDERO ESSENTİAL

DACİA SANDERO ESSENTİAL TCE 100   |  1 MİLYON 240 BİN

