En ucuz otomatik vitesli otomobiller Nisan 2026 listesi: 1 milyon 500 bini gözden çıkın!

En ucuz otomatik vitesli otomobiller listesi, Nisan 2026 tarihi itibariyle güncellendi. Orta Doğu’da yaşanan gerginlik ve Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler akaryakıt fiyatları ile birlikte otomobil piyasasını da derinden etkiledi. Bu kapsamda yükselen fiyatlarla otomatik vitesli otomobil almak isteyenlerin artık 1 milyon 500 bin TL’yi gözden çıkması gerekiyor.
Otomatik vitesli otomobiller sunduğu konfor nedeniyle büyük bir rağbet görüyor. Piyasadaki hacmi günden güne artan bu araçların fiyatları da diğer otomobiller gibi son dönemde hızlı bir artış gösterdi. Nisan ayında en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesine bakıldığında en yüksek fiyatla satılan araçların BMW, Subaru, Audi ve Mercedes gibi markalara sahip olduğu görülüyor. Ancak daha uygun bir bütçeye sahip olan vatandaşların alabileceği en ucuz otomatik vitesli otomobilin fiyatı ise 1 milyon 468 bin TL’den başlıyor. İşte detaylar…
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 300 lira
Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira
Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira
Lexus LBX 3 milyon 150 bin lira
Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 668 bin 200 lira
MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira
Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG 2 milyon 364 bin lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 330 bin lira
BYD ATTO 3 150 kW 2 milyon 249 bin lira
CUPRA Born 2 milyon 189 bin 29 lira
Chery Tiggo Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 175 bin lira
Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 2 milyon 79 bin lira
Ford Puma Titanium 2 milyon 69 bin 700 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 894 bin lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira
KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT Otomatik 1 milyon 840 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 799 bin lira
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 795 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 785 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 749 bin lira
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 722 bin 500 lira
Dacia stepway expression Eco-G 120 auto 1 milyon 681 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1 milyon 587 bin lira
Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 514 bin 900 lira
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 468 bin lira