En ucuz otomobil: Yenilenen Citroen Ami Türkiye’ye geliyor

Dünya genelinde 70 binin üzerinde satış rakamına ulaşan Citroen Ami, bu yıl beşinci yaşını kutluyor. Kompakt boyutları, kolay şarj edilebilir yapısı ve sadece 45 km/s'lik maksimum hızıyla özellikle büyük şehirlerde mikromobilite ihtiyacına yanıt veriyor. Üstelik standart bir prizle bile şarj edilebiliyor.

ÖN TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Yenilenen Ami’nin en büyük farkı tasarımında. Özellikle ön yüzünde artık daha yalın ve enerjik bir çizgiye sahip. Citroen’in yeni logosunun yer aldığı eğimli kapsül bölümü, farlarla birlikte aracın bakışına daha karakteristik bir hava katıyor. Farlar ise siyah bir çerçeveyle çevrelenmiş ve ön camın tabanından yukarı doğru uzanarak "göz kapağı" hissi veriyor.

Yeni tampon tasarımı da dikkat çekici. Eski nesle göre daha az yuvarlak ve daha güçlü hatlara sahip olan alt bölüm, Ami’nin yolda daha geniş ve kendinden emin görünmesini sağlıyor. Ayrıca gövde yanlarındaki keskin çizgiler, efsanevi 2 CV modeline de hoş bir gönderme yapıyor.

GENÇLER İÇİN İDEAL BİR ŞEHİR ARACI

Tasarımındaki yeniliklere rağmen Citroen Ami'nin teknik altyapısı aynı kalıyor. 6 kW gücündeki elektrikli motoru ve 5.5 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 75 kilometre menzil sunuyor.

Dört tekerlekli motosiklet statüsünde yer alan araç, 45 km/s hız sınırıyla sınırlı. 16 yaşından itibaren B1 ehliyeti olan herkesin kullanabildiği Ami, gençler için hem güvenli hem de pratik bir ulaşım aracı olarak öne çıkıyor.