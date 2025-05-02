En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! Mayıs ayı listesi güncellendi

Sıfır otomobil fiyatları araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye'de sıfır piyasasında Mayıs ile birlikte liste güncellendi. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

Donald Trump'ın yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararı otomobil sektöründe krize neden oldu. Sıfır otomobillerde ani fiyat değişimlerinin olabileceği ön görülüyor.

SIFIR ARAÇ PİYASASINDA ZAM

Sıfır otomobil almak isteyenler Mayıs ayında otomotiv distribütörleri tarafından yapılan zamlara odaklandı. Bazı sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar yaza doğru indirim bekliyordu ancak araç fiyatlarındaki zam gündeme geldi.

MAYIS AYI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Euro fiyatlarındaki yükseliş otomobil fiyatlarına yansırken satışlara karşı önlem alan Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı aldığı önlemler ile otomobil fiyatlarındaki yükselişin önüne geçerken ekonomik gerçeklikler de otomobili yatırım aracı olarak kullanmaktan çıkardı.



Mayıs ayında sıfır piyasasında liste güncellendi. İşte sıfır araç fiyatları…