Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! Mayıs ayı listesi güncellendi

Sıfır otomobil fiyatları araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye'de sıfır piyasasında Mayıs ile birlikte liste güncellendi. İşte en ucuz sıfır otomobiller...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! Mayıs ayı listesi güncellendi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 17:04

Donald Trump'ın yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararı otomobil sektöründe krize neden oldu. Sıfır otomobillerde ani fiyat değişimlerinin olabileceği ön görülüyor.

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! Mayıs ayı listesi güncellendi

SIFIR ARAÇ PİYASASINDA ZAM

Sıfır otomobil almak isteyenler Mayıs ayında otomotiv distribütörleri tarafından yapılan zamlara odaklandı. Bazı sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar yaza doğru indirim bekliyordu ancak araç fiyatlarındaki zam gündeme geldi.

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! Mayıs ayı listesi güncellendi

MAYIS AYI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Euro fiyatlarındaki yükseliş otomobil fiyatlarına yansırken satışlara karşı önlem alan Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı aldığı önlemler ile otomobil fiyatlarındaki yükselişin önüne geçerken ekonomik gerçeklikler de otomobili yatırım aracı olarak kullanmaktan çıkardı.

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! Mayıs ayı listesi güncellendi

Mayıs ayında sıfır piyasasında liste güncellendi. İşte sıfır araç fiyatları…

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! Mayıs ayı listesi güncellendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli Renault 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! 30 yılın ardından geri dönüyor
Volkswagen araç fiyatları bir kez daha zamlandı! Polo'dan ID.7'ye kadar tüm modellerde artış
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#türkiye
#zam
#gümrük vergisi
#otomotiv
#otomobil fiyatları
#sıfır araba
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.