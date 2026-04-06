En ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi! 1 milyon 300 bin TL’nin altında 0 araç kalmadı

En ucuz sıfır otomobiller listesi, nisan ayı itibariyle güncellendi. Orta Doğu’da yaşanan gerginlikle tüm piyasalar alt üst olurken, otomobil sektörü de deyim yerindeyse dar boğaza girdi. 0 araç fiyatları günden güne yükselirken, yapılan incelemelere göre 1 milyon 300 bin TL’nin altında sıfır otomobil kalmadı. İşte piyasada en ucuz 10 sıfır otomobil…
Otomobil sahibi almak isteyenlere kötü haber geldi. 1 milyon 300 bin TL’nin altında 0 araç kalmadı. Nisan ayı itibariyle otomotiv firmaları yeni fiyat listesini birer birer kamuoyu ile paylaştı. Fiyat listelerini görenlerin tadı kaçtı. İşte güncel fiyat listelerine göre en ucuz sıfır otomobiller listesinin ayrıntıları…
Opel Corsa: 1.290.000 TL
Dacia Sandero: 1.299.000 TL
Kia Picanto: 1.335.000 TL
Fiat Egea Sedan: 1.409.900 TL
Hyundai i20: 1.425.000 TL
Citroen e-C3 (Elektrikli): 1.468.000 TL
Hyundai Inster: 1.510.000 TL
Fiat Grande Panda: 1.584.900 TL
Seat Ibiza: 1.647.000 TL
Dacia Sandero Stepway: 1.685.000 TL