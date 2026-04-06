En ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi! 1 milyon 300 bin TL’nin altında 0 araç kalmadı

En ucuz sıfır otomobiller listesi, nisan ayı itibariyle güncellendi. Orta Doğu’da yaşanan gerginlikle tüm piyasalar alt üst olurken, otomobil sektörü de deyim yerindeyse dar boğaza girdi. 0 araç fiyatları günden güne yükselirken, yapılan incelemelere göre 1 milyon 300 bin TL’nin altında sıfır otomobil kalmadı. İşte piyasada en ucuz 10 sıfır otomobil…

Otomobil sahibi almak isteyenlere kötü haber geldi. 1 milyon 300 bin TL’nin altında 0 araç kalmadı. Nisan ayı itibariyle otomotiv firmaları yeni fiyat listesini birer birer kamuoyu ile paylaştı. Fiyat listelerini görenlerin tadı kaçtı. İşte güncel fiyat listelerine göre en ucuz sıfır otomobiller listesinin ayrıntıları…

Opel Corsa

NİSAN 2026 GÜNCEL EN UCUZ 10 OTOMOBİL LİSTESİ (YAKLAŞIK FİYATLAR)

Opel Corsa: 1.290.000 TL

Dacia Sandero

Dacia Sandero: 1.299.000 TL

Kia Picanto

Kia Picanto: 1.335.000 TL

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Sedan: 1.409.900 TL

Hyundai i20

Hyundai i20: 1.425.000 TL

Citroen e-C3 (Elektrikli)

Citroen e-C3 (Elektrikli): 1.468.000 TL

Hyundai Inster

Hyundai Inster: 1.510.000 TL

Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda: 1.584.900 TL

Seat Ibiza

Seat Ibiza: 1.647.000 TL

Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway: 1.685.000 TL

