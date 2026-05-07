En ucuz sıfır otomobiller sıralandı! Piyasa daraldı, araçlar elde kaldı: Satılmayınca fiyatlar yerinde saydı

Mayıs ayının gelmesiyle açıklanan verilere göre otomobil piyasasında hareketlilik azaldı. Sektördeki daralma ise sıfır otomobil fiyatlarına yansıdı. Distribütörler büyük umutlarla satışa çıkardığı otomobiller satılmayınca çareyi zam yapmamakta buldu. Gelinen son noktada sıfır otomobil almak için bir kişinin cebinden çıkan en az para 1 milyon 295 bin lira oldu.
Araç almayı planlayan hemen herkesin baktığı konuların başında sıfır otomobil fiyatları yer alıyor. ABD ile İran arasında yaşana gerilim, hemen sektörü olduğu gibi otomotivi de vurdu. Hem akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş hem de para piyasalarındaki aşırı hareketlilik kullanıcıyı temkinli davranmaya itti. Nisan ayında elde edilen verilere göre otomobil satışları gerilemeye başladı. Hal böyle olunca markalar pek çok modeline Mayıs ayında zam yapmadı. Peki, en ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte en pahalıdan, en uyguna markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları…
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 455 bin 221 lira
Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira
Lexus LBX 3 milyon 5 bin lira
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 650 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 540 bin lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
BYD SEAL 160 kW 2 milyon 429 bin lira
Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira
Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 175 bin lira
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 131 bin 500 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 122 bin lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 999 bin lira
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 999 bin lira
Omoda 5 Ultima 1 milyon 999 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 892 bin lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 821 bin lira
Skoda Fabia remium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 727 bin 200 lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 699 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI Manuel 1 milyon 470 bin lira
Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 440 bin lira
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 400 bin lira
Opel Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 335 bin lira
Dacia Sandero 1 milyon 295 bin lira