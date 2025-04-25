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 | Ömer Faruk Dogan

En uygun fiyatlı Tesla Model Y Türkiye'de! Fiyatı hayal kırıklığına uğratabilir

Tesla, Model Y'nin en uygun fiyatlı versiyonunu Türkiye pazarına sunuyor. Aracın fiyatı ise henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, yüzde 10'luk ÖTV dilimine girip girmeyeceğine göre değişiyor. İşte ayrıntılar.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 11:58

Elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirecek önemli bir adım attı. Şirket, popüler SUV modeli Model Y'nin arkadan itişli ve şimdiye kadarki en uygun fiyatlı versiyonunu Türk tüketicilerle buluşturuyor.

ShiftDelete.Net'in haberine göre, merakla beklenen yeni versiyon, bugün (25 Nisan Cuma) saat 17.00 itibarıyla Tesla'nın resmi web sitesindeki "Envanter" bölümü üzerinden satışa sunulacak.

Ancak lansman, başlangıçta sınırlı sayıda, önceden yapılandırılmış araç için geçerli olacak. Bu yıl içerisinde müşteriler kendi araçlarını özel olarak yapılandırma imkanına ise sahip olmayacak.

'UYGUN FİYATLI' MODEL Y NE KADAR?

Aracın fiyatı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, gece saatlerinde Tesla envanter sayfasında kısa süreliğine görünen bilgilere göre, aracın vergisiz başlangıç fiyatının 1 milyon 441 bin 300 TL olduğu iddia edildi.

Ancak Türkiye'deki vergilendirme sistemi, özellikle de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), nihai fiyat üzerinde belirleyici olacak. Şayet araç yüzde 60'lık ÖTV dilimine girerse fiyatı 2.7 milyon TL'yi aşabilir. Fakat Tesla'nın modeli daha erişilebilir kılmak adına yüzde 10'luk ÖTV dilimine sokmayı başarması halinde, 1.9 milyon TL seviyelerine kadar inebilir.

En uygun fiyatlı Tesla Model Y Türkiye'de! Fiyatı hayal kırıklığına uğratabilir

TESLA MODEL Y (2025) ÖZELLİKLERİ

Dış tasarım:

  • Ön bölümde daha keskin hatlara sahip burun yapısı
  • Kaput boyunca uzanan ince LED ışık şeridi
  • Arka bölümde tam genişlikte konumlandırılmış ışık bandı
En uygun fiyatlı Tesla Model Y Türkiye'de! Fiyatı hayal kırıklığına uğratabilir

İç mekan ve konfor:

  • Kullanıcı tarafından renk ve parlaklığı ayarlanabilen konfigüre edilebilir iç LED aydınlatma şeritleri
  • Isıtmalı ön koltuklar
  • Havalandırmalı ön koltuklar
  • Elektrikli olarak kontrol edilebilen, iki yönlü katlanma mekanizmasına sahip arka koltuklar
  • Arka yolcular için 8 inç boyutunda dokunmatik ekran (medya erişimi ve bazı araç fonksiyonlarını kontrol için)
  • İkinci nesil süspansiyon sistemi (daha iyi yol tutuş ve konfor)
  • Geliştirilmiş ses yalıtımı / Güncellenmiş yalıtım malzemeleri (daha sessiz iç mekan)
  • Güncellenmiş otonom sürüş donanımları
  • Sekiz adet dış kamera
  • Yeni yerleştirilmiş ön kamera
  • Daha hızlı yazılım güncellemesi alabilme ve daha verimli veri iletişimi sağlayan geliştirilmiş donanım
  • 15 hoparlör
  • 1 subwoofer
  • Önceki modellere göre belirgin şekilde geliştirilmiş ses kalitesi
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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla hangi ülkenin?
Tesla'nın merkezi ABD'de Austin, Teksas'ta bulunuyor. Elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve güneş panelleri tasarlayan şirket adını elektrik ve manyetizma alanındaki çalışmalarıyla tanınan mucit Nikola Tesla'dan aldı.
ETİKETLER
#türkiye
#fiyat
#elektrikli otomobil
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#model y
#Yeni Model
#Otomobil
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