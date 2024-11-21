Eski araç sahiplerine müjde geliyor: Meclis'e gelen sürpriz teklifte ÖTV'siz araç detayı

21 Kasım 2024 00:19 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:22

Eski model araca sahip olanların sıfır araç alabilmesi için yeni bir düzenleme geliyor. MHP TBMM'ye ÖTV indirimi düzenlemesi için teklif verdi.. Aracının yaşı ileri olanlar için yapılacak düzenlemeyle ÖTV indirimli araç satın almak isteyenlere yeni bir yol açıldı.

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Enflasyon​ ve vergiler​ araç​ modelini yenilemek isteyenleri kara kara düşündürüyor. Araç yaşı ileri olanlar için yapılacak düzenlemeyle yeni araç alabilmelerinin yolu açılacak. MHP, TBMM'ye teklifi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Özel Tüketim Vergisi’nde değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi sunduklarını duyurdu.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARI GERİ DÖNÜŞÜME VERENLERE TEŞVİK

Teklife göre 25 yaş üstü araçlar hurdaya ayrılacak. Bu araçlar geri dönüşüme verilerek vatandaşların yerli üretim araçların alınması için teşvik edilecek.

Teklifte, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında sahiplerine teşvik ödenmesi, bu araçların yerine ise yerli üretim çevreci otomobiller alınması için ÖTV’nin kaldırılması önerildi. Özdemir, özellikle 2000 yılı öncesi model araçların hem doğaya hem de güvenliğe olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Bu yasa tasarısıyla, eski araçların geri dönüşüm yoluyla çevreye katkı sağlaması ve vatandaşların yerli üretime yönlendirilmesi hedefleniyor. Önerinin kabul edilmesi halinde, araç sahiplerini önemli fırsatlar bekliyor.