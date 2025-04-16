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 | Suat Vilgen

Ferrari'den çarpıcı karar! 13 yıl sonra geri dönüyor

Ferrari 2012 yılında tamamen bıraktığı manuel vitesi bazı modellerinde yeniden kullanma kararı aldı. Kararın ardındaki gerekçe ise müşterilerden gelen baskı.

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Ferrari'den çarpıcı karar! 13 yıl sonra geri dönüyor
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 14:22

İtaya'nın kuzeyinde yer alan Maranello şehrindeki Ferrari fabrikasından manuel şanzımanla çıkan Ferrari California'ydı. Tarih ise 2012'yi gösteriyordu. O günden beri yol otomobilinde debriyaj pedalı bulunmayan Ferrari bu politikasından müşterilerinden gelen yoğun talep nedeniyle vazgeçiyor.

Ferrari'den çarpıcı karar! 13 yıl sonra geri dönüyor

HANGİ FERRARI MANUEL VİTESLİ OLACAK?

Carsales.com'a konuşan Ferarri'nin Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Gianmaria Fulgenzi, mekanik vites kutularının geri dönebileceğini söyleyerek "eski tarz" sürüş hayranlarına umut verdi.

Ferrari'den çarpıcı karar! 13 yıl sonra geri dönüyor
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Ancak, Ferrari'nin normal üretim otomobillerinin manuel şanzımana sahip olacağı yanılgısına düşmemek gerektiğini de sözlerine ekleyen Fulgenzi, "Örneğin debriyajlı Purosangue veya 296 GTB olmayacak. Bu tip şanzıman Icona serisindeki otomobillere, yani markanın Monza SP1 ve SP2 ile Daytona SP3 gibi geleneksel modellerinden esinlenen sınırlı sayıda üretilen model serisine monte edilecek" ifadelerini kullandı.

Ferrari'den çarpıcı karar! 13 yıl sonra geri dönüyor
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HERKESE GÖRE DEĞİL

"Otomobillerimizde performans sınırına ulaşıyoruz " diyerek 0'dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede ulaşabilen SF90 XX örneğini veren Fulgenzi, "Bu, bir Formula 1 aracının aldığı hızdan sadece onda bir daha uzun bir süre. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde süper otomobillerde, yakın geçmişe kıyasla daha az belirgin bir güç artışına tanık olacağız. Bunun teknolojik nedenleri var, çünkü modern arkadan itişli lastikler ve şasiler 900 beygirin üzerindeki güç çıkışlarını idare etmekte zorlanıyor, ancak aynı zamanda fiziksel nedenleri de var: Böyle giderse sürücülerin strese dayanabilmek için Formula 1 tarzı eğitime ihtiyacı olacak. Müşterilerimizin sadece arabalarımızı sürmek için her sabah antrenman yapmak isteyeceğini sanmıyorum" diye açıklıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FERRARI CALIFORNIA 2012 FİYATI NE KADAR?
Ferrari'nin ikonik şehir otomobilleri arasında yer alan modeli California'nın manuel şanzımanlı 2012 modelinin Türkiye'deki ortalama fiyatı 13 milyon lira civarında
ETİKETLER
#Instagram Hesabınız
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#296 Gtb
#Otomobil
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