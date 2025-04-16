Ferrari'den çarpıcı karar! 13 yıl sonra geri dönüyor

İtaya'nın kuzeyinde yer alan Maranello şehrindeki Ferrari fabrikasından manuel şanzımanla çıkan Ferrari California'ydı. Tarih ise 2012'yi gösteriyordu. O günden beri yol otomobilinde debriyaj pedalı bulunmayan Ferrari bu politikasından müşterilerinden gelen yoğun talep nedeniyle vazgeçiyor.

HANGİ FERRARI MANUEL VİTESLİ OLACAK?

Carsales.com'a konuşan Ferarri'nin Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Gianmaria Fulgenzi, mekanik vites kutularının geri dönebileceğini söyleyerek "eski tarz" sürüş hayranlarına umut verdi.

Ancak, Ferrari'nin normal üretim otomobillerinin manuel şanzımana sahip olacağı yanılgısına düşmemek gerektiğini de sözlerine ekleyen Fulgenzi, "Örneğin debriyajlı Purosangue veya 296 GTB olmayacak. Bu tip şanzıman Icona serisindeki otomobillere, yani markanın Monza SP1 ve SP2 ile Daytona SP3 gibi geleneksel modellerinden esinlenen sınırlı sayıda üretilen model serisine monte edilecek" ifadelerini kullandı.

HERKESE GÖRE DEĞİL

"Otomobillerimizde performans sınırına ulaşıyoruz " diyerek 0'dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede ulaşabilen SF90 XX örneğini veren Fulgenzi, "Bu, bir Formula 1 aracının aldığı hızdan sadece onda bir daha uzun bir süre. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde süper otomobillerde, yakın geçmişe kıyasla daha az belirgin bir güç artışına tanık olacağız. Bunun teknolojik nedenleri var, çünkü modern arkadan itişli lastikler ve şasiler 900 beygirin üzerindeki güç çıkışlarını idare etmekte zorlanıyor, ancak aynı zamanda fiziksel nedenleri de var: Böyle giderse sürücülerin strese dayanabilmek için Formula 1 tarzı eğitime ihtiyacı olacak. Müşterilerimizin sadece arabalarımızı sürmek için her sabah antrenman yapmak isteyeceğini sanmıyorum" diye açıklıyor.