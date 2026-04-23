Fiat Egea'nın yerini alacak fastback modeli görüntülendi: İç mekandaki değişim dikkat çekti

Fiat Egea'nın yerini almaya hazırlanan yeni fastback otomobil, Bursa'da test aşamasındayken kameralara yakalandı. Aracın iç mekanında önemli bir yenilik mevcut. İşte tüm detaylar...
Türkiye pazarında yıllardır en çok tercih edilen araçlardan biri olan Fiat Egea, yerini fastback tasarıma bırakıyor. Webtekno'nun haberine göre yeni nesil model, Bursa sokaklarında kamuflajlı olarak test edilirken kameralara yansıdı.
Sızdırılan iç mekan fotoğrafları, yeni otomobilin Fiat Grande Panda modelinden önemli izler taşıdığını gösteriyor. Sürüş alanında geleneksel vites kolu tamamen terkedilmiş ve yerine minimalist bir vites seçici entegre edilmiş durumda. Ayrıca hemen yan tarafa konumlandırılan elektronik park freni ile Start/Stop motor çalıştırma düğmesi bulunuyor.
Geometrik desenlere sahip kumaş koltuklar ve geniş kol dayama ünitesi iç mekanda karşımıza çıkan yenilikler arasında duruyor.
Kamuflajlı test aracının dış tasarımında arkaya doğru alçalan gövde yapısı, otomobile özgün bir Crossover-Sedan karışımı görünüm kazandırıyor. Aerodinamik jant detaylarına da parçalı far tasarımı eşlik ediyor. Fiat Egea'nın yerine geçecek otomobilin bu yıl tanıtılması bekleniyor.