1 milyon 499 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alan model; benzinli ve hibrit motor seçenekleri, iki farklı donanım seviyesi ve geniş bagaj hacmiyle dikkat çekiyor. İşte Fiat Fastback 2026 fiyat listesi ve merak edilen teknik özellikleri...

FİAT FASTBACK 2026 FİYATI

Fiat Fastback'in Türkiye satış fiyatları belli oldu. Model, Icon ve La Prima olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Benzinli ve hibrit motor seçenekleri bulunan otomobilin lansmana özel başlangıç fiyatı 1 milyon 499 bin TL olarak açıklandı.

Fiat Fastback'in liste fiyatları ve lansman dönemine özel satış fiyatları şöyle:

Donanım Motor / Şanzıman Liste fiyatı Lansman fiyatı Icon 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.699.000 TL 1.499.000 TL La Prima 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.799.000 TL 1.599.000 TL Icon 1.2 MHEV (145 HP eDCT) 2.019.000 TL 1.819.000 TL La Prima 1.2 MHEV (145 HP eDCT) 2.099.000 TL 1.899.000 TL

FİAT FASTBACK HANGİ MOTOR SEÇENEKLERİYLE SATILACAK?

Fiat Fastback'in motor seçenekleri arasında 1.2 litrelik turbo benzinli ve hibrit ünite bulunuyor. 100 beygir güç üreten benzinli motor manuel şanzımanla sunulurken, 145 beygirlik hafif hibrit (MHEV) seçeneğinde otomatik eDCT şanzıman tercih ediliyor.

Fiat'ın ilerleyen dönemde Fastback'in tamamen elektrikli versiyonunu da ürün gamına eklemesi bekleniyor.

FİAT FASTBACK'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Eğimli arka tavan çizgisiyle SUV ve fastback tasarımını bir araya getiren Fiat Fastback, geniş bagaj hacmiyle de öne çıkıyor. Modelin uzunluğu 4,49 metre, bagaj hacmi ise 608 litre olarak açıklanıyor.

Otomobilin öne çıkan donanım ve tasarım özellikleri arasında 10 inçlik multimedya ekranı, Full LED farlar ve 18 inçlik alaşım jantlar yer alıyor.

FİAT FASTBACK NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fiat Fastback'in 24 Kasım 2026 tarihinden itibaren Türkiye genelindeki Fiat showroomlarında yerini alması planlanıyor. Lansmana özel fiyatlarla satışa sunulacak model, markanın Egea sonrasındaki yeni ürün gamında önemli bir konum üstleniyor.

FİAT FASTBACK VE EGEA ARASINDAKİ FARK NE?

Fiat Fastback, markanın Türkiye'de uzun yıllar en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea'dan farklı bir gövde tasarımı ve ürün konumlandırmasıyla pazara giriyor. Eğimli arka tasarımı ve 608 litrelik bagaj hacmiyle sedan kullanıcılarına da hitap etmeyi hedefleyen Fastback, SUV karakterini öne çıkarıyor.

2015 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretimine başlanan Egea'nın üretimden kalkmasının ardından Fiat'ın Türkiye'deki binek otomobil satışlarında Fastback ve Grizzly gibi yeni modellerin önemi artıyor. Yeni modellerin Fas'ta üretilmesi ise markanın Türkiye'deki satış stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor.