Fiat’tan çok ucuz elektrikli araç hamlesi

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İstanbul
İtalyan otomobil üreticisi Fiat, elektrikli otomobilleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için harekete geçti. Marka, özellikle şehir içi kullanıma yönelik küçük ve ekonomik modeller üzerinde çalışıyor. Yeni elektrikli otomobilin, yaklaşık 15 yıldır Avrupa'da satılan ve artık Pandina adıyla da bilinen benzinli Panda'nın elektrikli karşılığı olması bekleniyor. Ancak Fiat, yeni model için farklı bir isim tercih edebilir. Şirketin kısa süre önce tescil ettirdiği Koala adı, elektrikli şehir otomobilinin bu isimle satışa sunulabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Fiat'ın yeni elektrikli modeli, Stellantis'in küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için geliştirdiği özel platform üzerine inşa edilecek. Aynı altyapıyı kullanacak bir diğer otomobil ise yeniden hayata döndürülen Citroen 2CV olacak. Paris Otomobil Fuarı'nda konsept olarak sergilenen Citroen 2CV'nin seri üretim versiyonunun 2028'de satışa çıkması planlanıyor. Fiat'ın yeni modeli içinse henüz kesin bir tanıtım veya satış tarihi açıklanmadı.
Fuarda Autocar'a konuşan Fiat yöneticileri, söz konusu platform üzerinde birden fazla otomobil geliştirdiklerini doğruladı.
Fiat Tasarım Direktörü François Leboine, hazırladıkları ilk modelin geliştirme açısından Citroen 2CV kadar ilerlediğini belirtti. Leboine, otomobili kamuoyuna göstermek için doğru zamanı beklediklerini söyledi.
Grande Panda ve Grizzly SUV gibi daha büyük modellerle ürün yelpazesini genişleten Fiat, şimdi de giriş seviyesindeki otomobillerini yenilemeye odaklandı. Markanın önceliği, bugün Pandina ve 500 modellerinin bulunduğu küçük otomobil sınıfını daha erişilebilir elektrikli seçeneklerle güçlendirmek. François Leboine'nin açıklamalarına göre şirket, bu segmentte tek bir otomobille yetinmeyecek. Aynı platformu kullanan farklı modellerin de geliştirilmesi planlanıyor.
Fiat'ın geliştirdiği otomobilin, Avrupa Birliği'nde gündeme gelen E-car düzenlemesine uygun olması hedefleniyor.
Henüz yasalaşmayan düzenleme, 4,2 metreden kısa elektrikli otomobillerin üretimini ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Japonya'daki küçük şehir otomobillerini kapsayan kei sınıfından esinlenen bu yaklaşım, elektrikli araçların üretim maliyetlerini düşürerek satış fiyatlarını daha ulaşılabilir seviyelere çekmeyi hedefliyor.
Stellantis ve Renault Grubu'nun Temmuz 2025'te gündeme getirdiği yeni araç sınıfı, Avrupalı üreticiler açısından da önem taşıyor. Özellikle uygun fiyatlı otomobil üretiminin geleceğinde bu düzenlemenin belirleyici olabileceği düşünülüyor.
Yeni elektrikli Fiat'ın hangi isimle satışa çıkacağı ise şimdilik belirsiz. Şirket yönetimi, Koala isminin Fiat adına tescillendiğini doğrulasa da bu adın yeni otomobilde kullanılacağına ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.
Farklı bir isim tercih edilmesi, elektrikli modelin mevcut benzinli Panda'dan ayrılmasını da kolaylaştırabilir. Öte yandan Fiat, özellikle İtalya'da güçlü satışlarını sürdüren Panda'dan vazgeçmeyi düşünmüyor. Marka, uygun fiyatlı benzinli otomobillere yönelik talebi karşılamayı sürdürmek istiyor.
Fiat Avrupa yöneticisi Gaetano Thorel de daha önce yaptığı açıklamada, Panda müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun bir model geliştirmeleri gerektiğini vurgulamıştı.