Fiat’tan çok ucuz elektrikli araç hamlesi

KOALA İSMİ TESCİLLENDİ, ANCAK KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

Yeni elektrikli Fiat'ın hangi isimle satışa çıkacağı ise şimdilik belirsiz. Şirket yönetimi, Koala isminin Fiat adına tescillendiğini doğrulasa da bu adın yeni otomobilde kullanılacağına ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

Farklı bir isim tercih edilmesi, elektrikli modelin mevcut benzinli Panda'dan ayrılmasını da kolaylaştırabilir. Öte yandan Fiat, özellikle İtalya'da güçlü satışlarını sürdüren Panda'dan vazgeçmeyi düşünmüyor. Marka, uygun fiyatlı benzinli otomobillere yönelik talebi karşılamayı sürdürmek istiyor.

Fiat Avrupa yöneticisi Gaetano Thorel de daha önce yaptığı açıklamada, Panda müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun bir model geliştirmeleri gerektiğini vurgulamıştı.