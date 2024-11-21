Ford 4.000 kişiyi işten çıkarıyor: Türkiye etkilenecek mi?

21 Kasım 2024 09:53 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:53

ABD'li otomotiv devi Ford, Çin'in otomobil piyasasını sarsmasıyla Avrupa'da düşüş yaşıyor. Ford'un 2027 yılının sonuna kadar Avrupa'da 4.000 çalışanını işten çıkaracağı açıklandı. Ford'un işçi çıkarmasında Türkiye pazarını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.

Küresel otomotiv devi Ford​, 2027 yılı sonuna kadar Avrupa’daki operasyonlarında yaklaşık 4.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, özellikle Almanya ve İngiltere’deki çalışanlarını etkileyecek bu kararın, zorlu ekonomik koşullar, artan rekabet ve sıkılaşan düzenleyici kurallar nedeniyle alındığını açıkladı.

ÇİNLİ RAKİPLER VE AZALAN TALEP

Ford, özellikle Çin merkezli otomotiv şirketlerinin Avrupa​ pazarındaki yükselişiyle rekabette zorlandığını belirtiyor. Avrupa binek araç bölümünün son yıllarda ciddi mali kayıplar yaşadığına dikkat çeken Ford, bu adımla maliyetlerini düşürmeyi ve yeniden yapılanma sürecine hız kazandırmayı hedefliyor.

POPÜLER MODELLER BİRER BİRER TARİH OLUYOR

Ford CEO’su Jim Farley, şirketin artık “sıradan otomobil” üretimi yerine, ikonik modeller geliştirmeye odaklanacağını vurguladı. Bu strateji doğrultusunda, daha önce Fiesta, Mondeo ve Taurus gibi modellerin üretimine son veren Ford, 2025 yılında da Focus’un fişini çekecek. Farley, bu popüler modellerin yüksek marka bilinirliğine rağmen artık şirket için yeterince kârlı olmadığını ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PLANLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Ford, geçtiğimiz dönemde tamamen elektrikli yedi koltuklu bir SUV modelini tanıtacağını duyurmuş ancak proje iptal edilmişti. İlk olarak 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan bu model, daha sonra 2027’ye ertelenmiş, son olarak tamamen rafa kaldırılmıştı. Şirket, bu model için yapılan çalışmaların bir kısmını hibrit bir araç geliştirmek için kullanmayı planlıyor ancak henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

Bunun yanında, “T3” kod adlı başka bir elektrikli modelin de 2027’ye ertelendiği belirtildi. Şirket, elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden düşük olduğunu ve Çinli markaların fiyat avantajıyla pazarda ciddi bir üstünlük kurduğunu belirtti.

TÜRKİYE PAZARI VE GELECEK PLANLARI

Ford’un bu kararları Avrupa genelinde yankı uyandırırken, markanın Türkiye pazarında da eski gücünü korumakta zorlandığı gözlemleniyor. Şirket, gelecekte daha fazla elektrikli ve hibrit modele yönelerek değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlamayı amaçlıyor.