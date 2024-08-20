Ford efsanesi geri döndü: İkonik Ford Capri'nin hikayesi

20 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:14

TOGG’dan iki yeni model daha: C-Sedan ve C-X Coupé

TOGG’dan iki yeni model daha: C-Sedan ve C-X Coupé

Ford Capri efsanesi geri dönüyor. Zarif coupe SUV tasarımıyla tamamen elektirikli yeni Capri,lansmanınn ardından görücüye çıktı.

Yüksek aerodinamik performansa yönelik şekillendirilmiş dış hatları, modern ve zengin donanıma sahip iç mekanındaki tavizsiz tasarımla birleşen yeni Ford Capri, akıllı yeni nesil teknolojiler sayesinde rekabette benzersiz avantajlar sunuyor.

Yeni Capri'nin eskisi gibi efsaneleşip efsaneleşmeyeceğini zaman gösterecek. Buna karşın Capri tutkunlarının aracı dikkatle mercek altına alacağı muhakkak.

Peki Ford'un kült modeli Capri'nin hikayesi nedir?

FORD CAPRI'NİN ÖYKÜSÜ 1969'DA BAŞLADI

Mustang'in büyük başarısından ilham alan Ford Capri, bir spor coupe'nin uygun fiyatlı stilini ve performansını Avrupalı ​​müşterilere sunmak için üretildi.

Otomobilin tasarımı, 1969 yılında Brüksel Otomobil Fuarı'ndaki resmi sunumundan çok önce, Amerikalı tasarımcı Philip T. Clarke'ın ikonik coupe'yi 1965 gibi erken bir tarihte tasarladı.

"Herkesin hayal ettiği otomobil" reklam sloganıyla satışa sunulan Capri, 1969'da piyasaya sürüldüğü anda adeta kapışıldı. Modelin yaşam döngüsünün sona erdiği 1986 sonuna kadar Ford Capri, bir otomotiv ikonu olarak kaldı. Üç nesil boyunca üretimde geçen 18 yılda toplam 1 milyon 886 bin 647 adet satış gerçekleşti.

TURUNCU RENGİYLE İKONLAŞTI: CAPRI MK1 (1969-1974)

İlk nesil Capri, 1969'da Belçika'daki Brüksel Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtıldı ve ilk iki yılda 400.000 satış kaydederek Avrupalı ​​alıcıların anında ilgisini çekti. Capri Mk1 başından itibaren son derece etkileyiciydi. İlk sınırlı sürümler, 1971'de piyasaya sürülen Capri Special'ı içeriyordu. Ford'un yeni coupe'si yalnızca Vista Orange dış renkte mevcuttu ve bir arka spoyler ve eğimli arka camda panjurlarla donatılabiliyordu.

Rallilerin vazgeçilmezi

İlk Capri, 1970'lerde sadece yolda değil, aynı zamanda mutlak bir yıldız olarak ortaya çıktığı pistlerde de oyunun ustasıydı. Birinci nesil Capri'nin en üst seviye RS 2600 versiyonu, çok güçlü bir rekabete karşı hem 1971 hem de 1972'de Avrupa Binek Araç Şampiyonasını kazandı. 1974'te tanıtılan sportif Capri RS 3100 de rekabet için tasarlandı.

SİYAH VE BEYAZIN ASALETİ: FORD CAPRI MK2 (1974-1978)

İlk kez 1974 yılında tanıtılan Ford Capri Mk2'de yapılan en önemli değişikliklerden biri, hatchback modeline gönderme yapan ve şirketin spor modelini daha da kullanışlı hale getiren arka kapaktı. Ford'un diğer müdahaleleri, iç mekanın daha modern ve genel olarak otomobilin kullanımının daha da eğlenceli hale getirilmesine katkıda bulundu.

1975 Ford Capri Special, modelin etkileyici bir renk şemasına sahip bir başka sınırlı sayıda üretilen versiyonuydu. Yalnızca siyah veya beyaz renkte mevcut olan Capri Special, kaputta, yan panellerde ve arkada altın şeritlerin yanı sıra altın jantlara da sahipti. Ayrıca altın kaplamalı etkileyici koltuk kılıfları da vardı.

Aynı zamanda Ford Capri'nin özel seçeneklerle kişiselleştirilebilmesi de her zaman modelin çekiciliğinin önemli bir parçası olmuştur. 1977'de Capri için piyasaya sürülen 'Serisi X' kitleri ile müşteriler, araca arzu ettikleri yol performansı ve görünüm kombinasyonunu kazandırmak için imza niteliğindeki Ford Rallye Sport özelliklerini seçebiliyorlardı.

Buna karşılık, 1974 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Ford Ghia Paraları, 1970'lerin ortalarında oldukça uzak bir zaman olan 1994'te ortaya çıkabilecek Capri'nin olası bir versiyonunun ön izlemesini yapan "gelişmiş" vizyon sahibi bir konsept araçtı. .

DÖRT YUVARLAK FARA GEÇİŞ: FORD CAPRI MK3 (1978-1986)

Capri Mk3'ün daha şık ve daha agresif tasarımı, ufukta beliren yeni on yılda Ford'un coupe modelinin ihtiyaç duyduğu şeydi. Izgaradaki yatay panjurlarla birleştirilen dört yuvarlak far, 1980'lerde yeni Capri'nin en ikonik tasarım özelliklerinden biriydi.

Önceki nesillerinde Ford Capri'yi yarışlarda üstün kılan gelenek, yeni nesilde de devam etti. Yarışan Zakspeed Ford Capri, süperşarjlı bir motora ve oldukça geniş gövde panellerine sahip, şimdiye kadarki en radikal Capris'lerden biriydi. Bu yarış arabası yalnızca 1981'de DRM Şampiyonası unvanını kazanmakla kalmadı, aynı zamanda 1981'de tanıtılan Ford Capri Mk3'ün ultra sportif RS Turbo versiyonuna da ilham kaynağı oldu.

Ford Capri Mk3'ün kullandığı tek gelişmiş motor teknolojisi turboşarj değildi. Tamamen yeni 2,8 litrelik motorda ortaya çıkan gelişmiş yakıt enjeksiyonu, Capri Mk3'ün performansını artırırken daha da yakıt tasarruflu olmasını sağladı.

1986 yılında Ford, son bir sınırlı üretimle Capri üretiminin sonunu işaretledi: Capri 280. Bu versiyon, tümü çarpıcı Brooklands Yeşili görünümüyle boyanmış 1.000'den fazla örnekle üretildi.