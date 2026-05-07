Ford İspanya'daki fabrikasını satıyor: Talibi belli oldu

Ford, İspanya'nın Valensiya kentindeki fabrikasının bir bölümünü Çinli otomobil devi Geely'ye satmak için görüşmelere başladı. İspanyol gazetesi La Tribuna de Automoción'un raporuna göre, el sıkışılması durumunda Geely, Avrupa topraklarında ilk kez kendi markasıyla araç üretimi gerçekleştirecek.
Yıllık 300 bin araçlık üretim kapasitesi bulunan Valensiya tesisi, sadece Kuga modelinin üretimini üstlendiği için tam randımanlı çalışmıyor. Anlaşma gerçekleşirse, daha önce Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin banttan indiği "Body 3" montaj hattının kontrolü tamamen Geely'ye geçecek.
Geely'nin ana hedefi: Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı yüzde 18,8'lik gümrük vergisinden muafiyet kazanmak. Üretimin İspanya'ya kaydırılmasıyla birlikte maliyet yükünden kurtulacak olan şirket, modüler GEA platformu üzerine inşa edilecek modellerini bölge pazarına sunacak.
Tesisin ilk meyvesi ise geçen yıl Çin’de satış rekorları kıran ve Avrupa'da Galaxy EX2 adıyla yollara çıkması beklenen elektrikli crossover modeli olacak.
Autocar'ın haberine göre, iş birliği çerçevesinde sadece Geely modelleri değil Ford'un gelecekteki bir modeli de Çinli devin platformunu kullanabilir. Focus modelinin yerini alacak yeni nesil crossover aracının da GEA altyapısı üzerinde yükselme ihtimali masada bulunuyor.
Şirket daha önce de Volkswagen ve Renault ile benzer platform ortaklıklarına imza atmıştı. Görüşmelerin oldukça ileri bir aşamada olduğu ve Geely'nin bölgedeki tedarikçilerle şimdiden temas kurduğu belirtiliyor.