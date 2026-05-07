Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Ford İspanya'daki fabrikasını satıyor: Talibi belli oldu

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 09:39
1
Ford İspanya'daki fabrikasını satıyor: Talibi belli oldu

Ford, İspanya'nın Valensiya kentindeki fabrikasının bir bölümünü Çinli otomobil devi Geely'ye satmak için görüşmelere başladı. İspanyol gazetesi La Tribuna de Automoción'un raporuna göre, el sıkışılması durumunda Geely, Avrupa topraklarında ilk kez kendi markasıyla araç üretimi gerçekleştirecek.

2
Ford İspanya'daki fabrikasını satıyor: Talibi belli oldu

Yıllık 300 bin araçlık üretim kapasitesi bulunan Valensiya tesisi, sadece Kuga modelinin üretimini üstlendiği için tam randımanlı çalışmıyor. Anlaşma gerçekleşirse, daha önce Mondeo, Galaxy ve S-Max modellerinin banttan indiği "Body 3" montaj hattının kontrolü tamamen Geely'ye geçecek.

3
Ford İspanya'daki fabrikasını satıyor: Talibi belli oldu

GEELY, AVRUPA'NIN VERGİLERİNİ ATLATMAYA ÇALIŞIYOR

Geely'nin ana hedefi: Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı yüzde 18,8'lik gümrük vergisinden muafiyet kazanmak. Üretimin İspanya'ya kaydırılmasıyla birlikte maliyet yükünden kurtulacak olan şirket, modüler GEA platformu üzerine inşa edilecek modellerini bölge pazarına sunacak.

4
Ford İspanya'daki fabrikasını satıyor: Talibi belli oldu

Tesisin ilk meyvesi ise geçen yıl Çin’de satış rekorları kıran ve Avrupa'da Galaxy EX2 adıyla yollara çıkması beklenen elektrikli crossover modeli olacak.

5
Ford İspanya'daki fabrikasını satıyor: Talibi belli oldu

YENİ MODELLER GEA PLATFORMU ÜZERİNDE YÜKSELECEK

Autocar'ın haberine göre, iş birliği çerçevesinde sadece Geely modelleri değil Ford'un gelecekteki bir modeli de Çinli devin platformunu kullanabilir. Focus modelinin yerini alacak yeni nesil crossover aracının da GEA altyapısı üzerinde yükselme ihtimali masada bulunuyor.

Şirket daha önce de Volkswagen ve Renault ile benzer platform ortaklıklarına imza atmıştı. Görüşmelerin oldukça ileri bir aşamada olduğu ve Geely'nin bölgedeki tedarikçilerle şimdiden temas kurduğu belirtiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.