Ford’dan 8,2 milyar dolarlık dev zarar

Elektrikli araç yatırımları, üretim sorunları ve tedarik sıkıntıları Ford’un bilançosunu sarstı. Şirket, 2008’den bu yana en ağır yıllık kaybını açıkladı.

Otomotiv devi Ford, 2025 yılı finansal sonuçlarını paylaştı ve ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değil. Şirket, yılı 8,2 milyar dolar net zararla kapattı. Bu rakam, 2008 Küresel Finans Krizi’nden bu yana görülen en büyük yıllık kayıp olarak kayıtlara geçti. Üstelik toplam gelir 187,3 milyar dolar seviyesindeyken bu zararın gelmiş olması dikkat çekti.