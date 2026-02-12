Ford’dan 8,2 milyar dolarlık dev zarar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elektrikli araç yatırımları, üretim sorunları ve tedarik sıkıntıları Ford’un bilançosunu sarstı. Şirket, 2008’den bu yana en ağır yıllık kaybını açıkladı.
Otomotiv devi Ford, 2025 yılı finansal sonuçlarını paylaştı ve ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değil. Şirket, yılı 8,2 milyar dolar net zararla kapattı. Bu rakam, 2008 Küresel Finans Krizi’nden bu yana görülen en büyük yıllık kayıp olarak kayıtlara geçti. Üstelik toplam gelir 187,3 milyar dolar seviyesindeyken bu zararın gelmiş olması dikkat çekti.
Bir önceki yıl 5,9 milyar dolar kâr açıklayan Ford için bu sonuç, ciddi bir geri adım anlamına geliyor.
Zararın en büyük bölümü yılın son çeyreğinde geldi. Dördüncü çeyrekte açıklanan 11,1 milyar dolarlık kayıp, yıllık tabloyu neredeyse tek başına belirledi.
Elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması, şirket üzerinde ağır bir baskı kurdu. Ford’un elektrikli araç birimi olan Model e, yıl boyunca ciddi kayıplar açıkladı. Bazı projeler rafa kaldırıldı, bazı yatırımlar ise yeniden yapılandırıldı. Yani şirket, elektrikli dönüşümde frene biraz daha temkinli basmaya karar vermiş görünüyor.
Ancak sorun yalnızca elektrikli araç tarafıyla sınırlı değildi. Tarifeler, Novelis fabrikasında çıkan yangın ve alüminyum tedarikindeki aksaklıklar üretim hattını da zorladı. Özellikle Ford F-150 üretiminde yaşanan sıkıntılar, şirketin en güçlü olduğu segmentte bile baskı oluşturdu.
Yani tablo biraz karmaşık: Bir yanda dönüşüm maliyetleri, diğer yanda üretim ve tedarik zinciri problemleri.
Şirket CEO’su Jim Farley, yapılan açıklamada “Zor ama gerekli stratejik kararlar alarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.