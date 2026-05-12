Ford’dan çok konuşulacak yeni otomatik park sistemi

Ford, park halindeki araçları olası kazalardan korumayı amaçlayan oldukça ilginç bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirketin yaptığı patent başvurusuna göre gelecekte bazı Ford modelleri, çevredeki tehlikeyi fark edip kendi kendine hareket ederek çarpışmadan kaçınabilecek.
Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama patentte anlatılan sistemin mantığı oldukça net: Araç park halindeyken bile çevresini izlemeye devam ediyor ve olası riskleri önceden tespit ediyor.
Sistem; kameralar, sensörler ve çeşitli yazılımlar yardımıyla aracın etrafındaki hareketleri anbean analiz ediyor. Kontrolden çıkan bir alışveriş arabası, hızla geri gelen bir sürücü ya da buzlu zeminde kayan bir araç… Yani küçük gibi görünen ama ciddi hasara yol açabilecek pek çok risk takip altında tutuluyor.
Toplanan veriler doğrultusunda çarpışma ihtimali hesaplanıyor. Eğer tehlike belirlenirse araç önce korna çalarak, farlarını yakıp söndürerek ya da farklı uyarılar vererek çevredekileri harekete geçirmeye çalışıyor.
Asıl dikkat çeken bölüm ise bundan sonra devreye giriyor.
Sistem, kazanın önlenemeyeceğine karar verirse ve çevrede yeterli boş alan bulunuyorsa, araç tamamen otonom şekilde başka bir noktaya geçebiliyor. Yani direksiyon başında kimse olmasa bile otomobil kendi güvenliği için hareket edebiliyor.
Bir başka deyişle, araç park halindeyken dahi aktif güvenlik sistemlerini kullanmaya devam ediyor. Doğrusu, özellikle dar otoparklarda bu tür bir teknoloji birçok sürücünün işine yarayabilir.
Patentte yer alan bir diğer detay da kayıt özelliği. Eğer çarpışma engellenemezse, araç üzerindeki kameralar olay anını kaydedebilecek. Bu da sonrasında yaşanabilecek sigorta ve hasar süreçlerinde önemli bir avantaj sağlayabilir.
Ford yetkilileri ise bu başvurunun doğrudan seri üretim anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Şirket sözcüsüne göre patentler, yeni fikirleri korumak için yapılan rutin işlemlerden biri. Yani bu teknolojinin hangi modellerde ve ne zaman kullanılacağı henüz kesin değil.