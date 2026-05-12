Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Ford’dan çok konuşulacak yeni otomatik park sistemi

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 10:32
1
Ford’dan çok konuşulacak yeni otomatik park sistemi

Ford, park halindeki araçları olası kazalardan korumayı amaçlayan oldukça ilginç bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirketin yaptığı patent başvurusuna göre gelecekte bazı Ford modelleri, çevredeki tehlikeyi fark edip kendi kendine hareket ederek çarpışmadan kaçınabilecek.

Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama patentte anlatılan sistemin mantığı oldukça net: Araç park halindeyken bile çevresini izlemeye devam ediyor ve olası riskleri önceden tespit ediyor.

2
Ford’dan çok konuşulacak yeni otomatik park sistemi

ARAÇ ÇEVRESİNİ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR

Sistem; kameralar, sensörler ve çeşitli yazılımlar yardımıyla aracın etrafındaki hareketleri anbean analiz ediyor. Kontrolden çıkan bir alışveriş arabası, hızla geri gelen bir sürücü ya da buzlu zeminde kayan bir araç… Yani küçük gibi görünen ama ciddi hasara yol açabilecek pek çok risk takip altında tutuluyor.

Toplanan veriler doğrultusunda çarpışma ihtimali hesaplanıyor. Eğer tehlike belirlenirse araç önce korna çalarak, farlarını yakıp söndürerek ya da farklı uyarılar vererek çevredekileri harekete geçirmeye çalışıyor.

3
Ford’dan çok konuşulacak yeni otomatik park sistemi

ÇARPIŞMA KAÇINILMAZSA ARAÇ YER DEĞİŞTİRİYOR

Asıl dikkat çeken bölüm ise bundan sonra devreye giriyor.

Sistem, kazanın önlenemeyeceğine karar verirse ve çevrede yeterli boş alan bulunuyorsa, araç tamamen otonom şekilde başka bir noktaya geçebiliyor. Yani direksiyon başında kimse olmasa bile otomobil kendi güvenliği için hareket edebiliyor.

Bir başka deyişle, araç park halindeyken dahi aktif güvenlik sistemlerini kullanmaya devam ediyor. Doğrusu, özellikle dar otoparklarda bu tür bir teknoloji birçok sürücünün işine yarayabilir.

4
Ford’dan çok konuşulacak yeni otomatik park sistemi

KAMERALAR OLAYI KAYDEDEBİLECEK

Patentte yer alan bir diğer detay da kayıt özelliği. Eğer çarpışma engellenemezse, araç üzerindeki kameralar olay anını kaydedebilecek. Bu da sonrasında yaşanabilecek sigorta ve hasar süreçlerinde önemli bir avantaj sağlayabilir.

PATENT HER ZAMAN ÜRETİM ANLAMINA GELMİYOR

Ford yetkilileri ise bu başvurunun doğrudan seri üretim anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Şirket sözcüsüne göre patentler, yeni fikirleri korumak için yapılan rutin işlemlerden biri. Yani bu teknolojinin hangi modellerde ve ne zaman kullanılacağı henüz kesin değil.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.