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 | Murat Makas

Ford'dan elektrikli araçta yeni dönem: Ucuz modeller 2027'de yolda

Ford, düşük maliyetli elektrikli araç planlarını 11 Ağustos'ta açıklayacak. CEO Jim Farley, bu adımı "Model T anı" olarak tanımlıyor.

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Ford'dan elektrikli araçta yeni dönem: Ucuz modeller 2027'de yolda
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:45

, uzun süredir beklenen düşük maliyetli stratejisini 11 Ağustos'ta düzenleyeceği özel etkinlikle kamuoyuna duyuracak. Şirketin CEO'su Jim Farley, bu duyurunun Ford tarihinde dönüm noktası olacağını belirterek, "Bu bizim Model T anımız" dedi.

GİZLİ EKİP, İDDİALI HEDEF

Ford'un üzerinde çalıştığı yeni nesil elektrikli araç projesi aslında Şubat 2024’te ortaya çıktı. Proje, kökenli mühendis Alan Clarke'ın liderliğinde kurulan gizli bir ekip tarafından geliştiriliyor. Ekipte, Rivian, Apple ve Lucid Motors gibi devlerden transfer edilen birçok deneyimli isim de yer alıyor.

Ford'dan elektrikli araçta yeni dönem: Ucuz modeller 2027'de yolda

İLK MODEL ELEKTRİKLİ PİCKUP OLACAK

Yeni araçlara dair teknik detaylar henüz gizli tutuluyor. Ancak Ford'un ilk olarak orta boy bir elektrikli pickup modeli geliştirdiği ve bu aracın 2027'de piyasaya sürüleceği açıklandı.

Şirketin, bu yeni platform üzerinden farklı gövde seçenekleriyle hem bireysel hem de ticari müşterilere hitap edecek modeller sunması bekleniyor. Tüm araçların, kişiselleştirilebilir dijital deneyimlerle donatılması planlanıyor.

Ford'dan elektrikli araçta yeni dönem: Ucuz modeller 2027'de yolda

ZOR TABLOYA RAĞMEN BÜYÜK ADIM

Ford'un elektrikli araç birimi, 2025'in ikinci çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık zarar açıkladı. F-150 Lightning ve Mustang Mach-E gibi modellerin satışları düşerken, Trump yönetiminin elektrikli araçlara karşı mesafeli tavrı da sektör üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ford'dan elektrikli araçta yeni dönem: Ucuz modeller 2027'de yolda

RAKİPLER YOLA ÇIKMAYA HAZIR

Ford'un ucuz elektrikli araç atağı, rekabetin kızıştığı bir döneme denk geliyor. Tesla, yıl sonunda daha ucuz bir Model Y versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. General Motors ise 2026'da Chevrolet Bolt'u yeniden satışa sunacak. Jeff Bezos'un desteklediği Slate Auto da 2026'nın sonlarında uygun fiyatlı elektrikli pickup modelini yollara çıkarmayı planlıyor.

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ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#pikap
#Ford
#Düşük Maliyetli Araç
#General Motors
#Slate Auto
#Otomobil
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