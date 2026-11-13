Formula 1 teknolojisinden ilham aldı, Audi Nuvolari Quattro! 499 adet üretilecek, fiyatı 700 bin dolar

Audi'nin yeni amiral gemisi Nuvolari Quattro, performans ve lüksü bir araya getiren özellikleriyle otomobil dünyasının gündemine geldi. Lamborghini Temerario ile aynı altyapıyı paylaşan model, sınırlı üretim sayısı ve özel tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Peki, Audi Nuvolari Quattro'nun fiyatı ne kadar, teknik özellikleri neler?

AUDI NUVOLARI QUATTRO SADECE 499 ADET ÜRETİLECEK

Audi Nuvolari Quattro'nun küresel üretimi 499 adetle sınırlandırıldı. 700 bin dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan model, bu rakamla Lamborghini Temerario'nun neredeyse iki katı seviyesinde konumlanıyor. Fiyatı, V12 motorlu Lamborghini Revuelto'nun da üzerine çıkıyor.

Sınırlı üretim planı, Nuvolari Quattro'yu yalnızca yüksek performanslı bir süper otomobil değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıması hedeflenen özel bir model haline getiriyor.

AUDI NUVOLARI QUATTRO'NUN MOTORU VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Audi Nuvolari Quattro, çift turboşarjlı V8 içten yanmalı motorla üç eksenel akılı elektrik motorunu bir araya getiren hibrit güç aktarım sistemine sahip. Açıklanan teknik verilere göre otomobilin toplam sistem gücü 987 beygire ulaşıyor. Nihai onay sürecinde bu değerlerde küçük değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.

Model, 0'dan 100 kilometre hıza 2,5 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızının ise saatte yaklaşık 350 kilometre olduğu aktarılıyor. Bu değerlerle Nuvolari Quattro, performans açısından Lamborghini Temerario'nun önüne geçiyor.

FORMULA 1 TEKNOLOJİLERİNDEN İLHAM ALAN AERODİNAMİK YAPI

Nuvolari Quattro'da yüksek hızlarda denge ve yol tutuşunu artırmak amacıyla aktif aerodinamik bileşenler kullanılıyor. Dört yönlü ayarlanabilir süspansiyon sistemiyle desteklenen bu yapı, otomobile yüksek hızlarda yaklaşık 400 kilogramlık yere basma kuvveti sağlıyor.

Araçta ayrıca yeni nesil öngörülü Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Gelişmiş sensörler ve gerçek zamanlı araç modelleme teknolojisiyle çalışan sistem; tutunma, direksiyon açısı ve ivmelenme verilerini analiz ederek tork dağılımını optimize ediyor.

AUDI NUVOLARI QUATTRO NEDEN 700 BİN DOLAR?

Audi Nuvolari Quattro'nun yüksek fiyatının arkasında yalnızca motor gücü ve performans özellikleri bulunmuyor. Modelin üretiminde kullanılan malzemeler ve tasarım ayrıntıları da fiyatı belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Otomobilin dış gövdesi tamamen karbon fiberden üretiliyor. Aktif ön ızgara, alt hava girişleri, arka difüzör ve Audi'nin dört halkalı logosu gibi tasarım parçalarında ise tek parça alüminyum bloklardan işlenen bileşenler kullanılıyor.

İç mekânda da malzeme kalitesine odaklanan Audi, cam açma düğmelerinden klima ızgaralarına kadar birçok kontrol elemanını masif alaşımdan üretiyor. Böylece modelde parlak siyah plastik yerine metal ve özel malzemelerin ağırlıkta olduğu bir kabin tasarımı sunuluyor.

AUDI NUVOLARI QUATTRO İÇİN KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Audi, Nuvolari Quattro'yu satın alacak müşterilere geniş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Dış tasarımda 50'den fazla parlak renk ve 10'dan fazla mat renk seçeneği bulunuyor. Fren kaliperleri için ise 13 farklı renk alternatifi sunuluyor.

Modeli tercih eden müşteriler, otomobili boyasız ve karbon fiber görünümüyle de sipariş edebiliyor. İç mekânda üç farklı Dinamica kumaş ve 33 farklı deri döşeme seçeneği yer alıyor.

AUDI NUVOLARI QUATTRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Audi Nuvolari Quattro için sipariş sürecinin kısa bir süreliğine açıldığı belirtiliyor. Toplam üretimi 499 adetle sınırlandırılan modelin ilk teslimatlarının 2028 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yılda yaklaşık 1.500 adet üretilen Lamborghini Revuelto ile karşılaştırıldığında Nuvolari Quattro'nun sınırlı üretim adedi, modelin özel konumunu daha da belirgin hale getiriyor.