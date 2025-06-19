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 | Ömer Faruk Dogan

Fransa, içinde oturmanın bile tehlikeli olduğu bu araçları trafikten çekiyor! Türkiye'de de satılıyor

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Takata hava yastığı kaynaklı yaşanan ölüm ve yaralanma vakalarının ardından Citroen C3 ve DS3 modellerinin geri çağrılması ve yollardan çekilmesini talep etti.

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Fransa, içinde oturmanın bile tehlikeli olduğu bu araçları trafikten çekiyor! Türkiye'de de satılıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 15:23

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Takata hava yastığı geri çağırması kapsamındaki tüm Citroen C3 ve DS3 araçlarının yollardan çekilmesini talep etti. Açıklama, bir kadının hava yastığının açılması sonucu hayatını kaybettiğine dair haberlerin ardından geldi.

TAKATA HAVA YASTIĞI NEDEN PROBLEMLİ?

Fransız medyasında çıkan haberlere göre, hükümet, 1998 ile 2019 yılları arasında üretilen araçların, açıldıklarında patlayabilen hatalı hava yastıkları nedeniyle bir geri çağırma kampanyasına tabi tutulabileceğini söyledi. Patlama metal parçaları fırlatabilir ve ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir.

Bu ay başında meydana gelen bir hava yastığı açılması sonucu bir kadın hayatını kaybetti ve bir genç yaralandı. Bir başka kişi de Mart ayında Fransız Karayiplerindeki Guadeloupe bölgesinde arızalı bir hava yastığının açılması sonucu yaşamını yitirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Takata hava yastığı nedir ve neden tehlikeli?
Takata hava yastıkları, açıldıklarında içinde bulunan patlayıcı malzemenin bozulması nedeniyle metal parçalar fırlatabilir. Bu durum ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir.
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#Otomobil
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