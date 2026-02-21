Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

Kategoriler
Araba almak kadar satmak da bir sanattır. Bazı modeller vardır ki, konağın kapısına çektiğiniz an değeri yarı yarıya düşer; bazıları ise yıllar geçse de, kilometre yapsa da değerine değer katar. Türkiye ikinci el piyasasının "demirbaşları" olarak bilinen, ilana koyulduğu ilk saatte telefonları kilitleyen ve sahibine "keşke satmasaydım" dedirten o modelleri sizin için listeledik.
Otomobil dünyasında "amortisman" (değer kaybı) diye bir gerçek vardır. Küresel piyasalarda bir araç galeriden çıktığı an %10 değer kaybeder. Ancak Türkiye şartlarında bu kural, bazı "özel" modeller için geçerli değildir. Yedek parça bolluğu, usta ağının genişliği, yakıt ekonomisi ve en önemlisi halk nezdindeki "sağlamlık" algısı, bazı arabaları yürüyen birer banka hesabına dönüştürür. Eğer "Aldığım aracı satarken zorlanmak istemiyorum, hatta üzerine kâr koymak istiyorum" diyorsanız, garajınızda bulunması gereken 10 model şunlar:
Türkiye'de "satılamayan Egea" diye bir şey yoktur, "fiyatı yanlış yazılmış Egea" vardır. İster sedan, ister hatchback, ister Cross olsun; Egea, Türkiye'nin en hızlı satılan otomobilidir. Parçası ucuzdur, her köşe başında ustası vardır ve yakıtı koklar. Özellikle 1.3 ve 1.6 Multijet motor seçenekleri, ikinci elde peynir ekmek gibi gider. İlana koyduğunuzda aynı gün noterdesiniz.
Şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi Clio, özellikle kadın sürücülerin ve ilk arabasını alacakların bir numaralı tercihidir. B segmentinin lideri olan bu araç, düşük yakıt tüketimi ve kompakt yapısıyla bilinir. İkinci elde "temiz" bir Clio bulmak zordur çünkü bulan hemen alır. Değer kaybı neredeyse sıfırdır, hatta enflasyonist ortamda sahibine ciddi prim kazandırır.
Japon mühendisliğinin "sorunsuzluk" abidesi. Corolla sahipleri, araçlarını genellikle sadece yağ değişimi için servise götürür. Bu "bozulmama" garantisi, ikinci elde ona devasa bir güven kredisi sağlar. Özellikle Hybrid modelleri son yıllarda çok revaçta olsa da, benzin&LPG'li versiyonları Anadolu'da "çeyrek altın" muamelesi görür. 10 yaşında bile olsa Corolla, Corolla'dır.
Avrupa'da sedan üretimi bitmiş olsa da, Türkiye'de Passat aşkı bitmez. "Aşiret Paket" şakalarına konu olan bu araç, D segmentinin tartışmasız lideridir. Konforu, genişliği ve marka algısı sayesinde, Passat bir arabadan çok bir "yatırım aracı" gibidir. Temiz bir Passat'ın alıcısı her zaman hazırdır ve genellikle piyasa fiyatının üzerinde el değiştirir.
Sedan kasa seven Türk halkının Egea'dan sonraki en büyük gözdesi Megane'dır. Geniş bagaj hacmi, şık tasarımı ve Renault'nun yaygın servis ağı, onu ikinci elin en güçlü oyuncularından biri yapar. Özellikle "Icon" paketli, cam tavanlı modelleri havada kapılır. Hem dizel hem de benzinli versiyonları, satıcısını asla üzmez, kapıda bekletmez.
Honda Civic, sadık bir hayran kitlesine (fanatiklere) sahip nadir modellerdendir. İkinci elde değerini korumasının en büyük sebebi, "genç" kalabilmesidir. Piyasada "VTEC açmak" deyimiyle özdeşleşen Civic, özellikle LPG uyumlu motorlarıyla (Eco versiyonlar) hem performans hem ekonomi arayanların ilk tercihidir. Satarken zarar ettirmez, çünkü her zaman bir "Honda aşığı" alıcı vardır.
"Araba vardır, bir de Golf vardır" sözü boşa söylenmemiştir. C segmenti hatchback sınıfının kalite standardını belirleyen Golf, ikinci elde "Premium" algısını korur. Malzeme kalitesi, yalıtımı ve tok kapı sesi, onu diğerlerinden ayırır. Yüksek kilometreli olsa bile, bakımlı bir Golf her zaman değerinde satılır. Golf sahibi olmak, nakit paraya sahip olmak gibidir.
SUV segmentinin en ulaşılabilir ve en "kahrı çekilen" modelidir. Arazideki yeteneği ve basit mekaniği sayesinde, özellikle kırsal kesimde ve doğa severler arasında yok satar. "Bozulacak çok fazla elektroniği olmayan" yapısı, ikinci elde onu kıymetli kılar. Satarken değer kaybetmeyen, aksine her geçen gün primlenen nadir SUV'lardandır.
Türkiye'de (İzmit) üretilen i20, Clio'nun en büyük rakibidir. Geniş iç hacmi (sınıfına göre), modern tasarımı ve 5 yıl garantili olması (garantisi devam eden ikinci el araçlar), onu çok cazip kılar. Otomatik vitesli versiyonları, şehir içi kullanım için aranan kandır. İkinci elde bekleme süresi en kısa olan araçlardan biridir.
"Yol tutuş" denince akla gelen ilk marka Ford, Focus modeliyle ikinci elin vazgeçilmezidir. Özellikle dizel-otomatik kombinasyonları ve "Titanium" paketleri çok hızlı satılır. Sağlam şasisi ve güven veren sürüşü sayesinde, aile babalarının ve şirketlerin favorisidir. Satarken alıcısı sizi yormaz, pazarlığı kısa sürer.