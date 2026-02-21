Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

Şubat 21, 2026 13:00
1
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

Araba almak kadar satmak da bir sanattır. Bazı modeller vardır ki, konağın kapısına çektiğiniz an değeri yarı yarıya düşer; bazıları ise yıllar geçse de, kilometre yapsa da değerine değer katar. Türkiye ikinci el piyasasının "demirbaşları" olarak bilinen, ilana koyulduğu ilk saatte telefonları kilitleyen ve sahibine "keşke satmasaydım" dedirten o modelleri sizin için listeledik.

2
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

Otomobil dünyasında "amortisman" (değer kaybı) diye bir gerçek vardır. Küresel piyasalarda bir araç galeriden çıktığı an %10 değer kaybeder. Ancak Türkiye şartlarında bu kural, bazı "özel" modeller için geçerli değildir. Yedek parça bolluğu, usta ağının genişliği, yakıt ekonomisi ve en önemlisi halk nezdindeki "sağlamlık" algısı, bazı arabaları yürüyen birer banka hesabına dönüştürür. Eğer "Aldığım aracı satarken zorlanmak istemiyorum, hatta üzerine kâr koymak istiyorum" diyorsanız, garajınızda bulunması gereken 10 model şunlar:

3
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

1. FIAT EGEA

Türkiye'de "satılamayan Egea" diye bir şey yoktur, "fiyatı yanlış yazılmış Egea" vardır. İster sedan, ister hatchback, ister Cross olsun; Egea, Türkiye'nin en hızlı satılan otomobilidir. Parçası ucuzdur, her köşe başında ustası vardır ve yakıtı koklar. Özellikle 1.3 ve 1.6 Multijet motor seçenekleri, ikinci elde peynir ekmek gibi gider. İlana koyduğunuzda aynı gün noterdesiniz.

4
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

2. RENAULT CLIO

Şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi Clio, özellikle kadın sürücülerin ve ilk arabasını alacakların bir numaralı tercihidir. B segmentinin lideri olan bu araç, düşük yakıt tüketimi ve kompakt yapısıyla bilinir. İkinci elde "temiz" bir Clio bulmak zordur çünkü bulan hemen alır. Değer kaybı neredeyse sıfırdır, hatta enflasyonist ortamda sahibine ciddi prim kazandırır.

5
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

3. TOYOTA COROLLA

Japon mühendisliğinin "sorunsuzluk" abidesi. Corolla sahipleri, araçlarını genellikle sadece yağ değişimi için servise götürür. Bu "bozulmama" garantisi, ikinci elde ona devasa bir güven kredisi sağlar. Özellikle Hybrid modelleri son yıllarda çok revaçta olsa da, benzin&LPG'li versiyonları Anadolu'da "çeyrek altın" muamelesi görür. 10 yaşında bile olsa Corolla, Corolla'dır.

6
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

4. VOLKSWAGEN PASSAT

Avrupa'da sedan üretimi bitmiş olsa da, Türkiye'de Passat aşkı bitmez. "Aşiret Paket" şakalarına konu olan bu araç, D segmentinin tartışmasız lideridir. Konforu, genişliği ve marka algısı sayesinde, Passat bir arabadan çok bir "yatırım aracı" gibidir. Temiz bir Passat'ın alıcısı her zaman hazırdır ve genellikle piyasa fiyatının üzerinde el değiştirir.

7
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

5. RENAULT MEGANE

Sedan kasa seven Türk halkının Egea'dan sonraki en büyük gözdesi Megane'dır. Geniş bagaj hacmi, şık tasarımı ve Renault'nun yaygın servis ağı, onu ikinci elin en güçlü oyuncularından biri yapar. Özellikle "Icon" paketli, cam tavanlı modelleri havada kapılır. Hem dizel hem de benzinli versiyonları, satıcısını asla üzmez, kapıda bekletmez.

8
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

6. HONDA CIVIC

Honda Civic, sadık bir hayran kitlesine (fanatiklere) sahip nadir modellerdendir. İkinci elde değerini korumasının en büyük sebebi, "genç" kalabilmesidir. Piyasada "VTEC açmak" deyimiyle özdeşleşen Civic, özellikle LPG uyumlu motorlarıyla (Eco versiyonlar) hem performans hem ekonomi arayanların ilk tercihidir. Satarken zarar ettirmez, çünkü her zaman bir "Honda aşığı" alıcı vardır.

9
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

7. VOLKSWAGEN GOLF

"Araba vardır, bir de Golf vardır" sözü boşa söylenmemiştir. C segmenti hatchback sınıfının kalite standardını belirleyen Golf, ikinci elde "Premium" algısını korur. Malzeme kalitesi, yalıtımı ve tok kapı sesi, onu diğerlerinden ayırır. Yüksek kilometreli olsa bile, bakımlı bir Golf her zaman değerinde satılır. Golf sahibi olmak, nakit paraya sahip olmak gibidir.

10
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

8. DACIA DUSTER

SUV segmentinin en ulaşılabilir ve en "kahrı çekilen" modelidir. Arazideki yeteneği ve basit mekaniği sayesinde, özellikle kırsal kesimde ve doğa severler arasında yok satar. "Bozulacak çok fazla elektroniği olmayan" yapısı, ikinci elde onu kıymetli kılar. Satarken değer kaybetmeyen, aksine her geçen gün primlenen nadir SUV'lardandır.

11
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

9. HYUNDAI i20

Türkiye'de (İzmit) üretilen i20, Clio'nun en büyük rakibidir. Geniş iç hacmi (sınıfına göre), modern tasarımı ve 5 yıl garantili olması (garantisi devam eden ikinci el araçlar), onu çok cazip kılar. Otomatik vitesli versiyonları, şehir içi kullanım için aranan kandır. İkinci elde bekleme süresi en kısa olan araçlardan biridir.

12
Galericilerin 'Çeyrek Altın' dediği o modeller! Satarken zarar etmek bir yana, kâr ettiren otomobiller belli oldu

10. FORD FOCUS

"Yol tutuş" denince akla gelen ilk marka Ford, Focus modeliyle ikinci elin vazgeçilmezidir. Özellikle dizel-otomatik kombinasyonları ve "Titanium" paketleri çok hızlı satılır. Sağlam şasisi ve güven veren sürüşü sayesinde, aile babalarının ve şirketlerin favorisidir. Satarken alıcısı sizi yormaz, pazarlığı kısa sürer.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.